Altının gramı güne yükselişle başladı

06.12.2017 09:55:33

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 157,2 lira seviyesinde dengelendi.

Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki gerilemelerin etkisiyle son bir ayın en düşük seviyesine gerileyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,5 azalışla 156,7 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,3 değer kazancıyla 157,2 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 258, Cumhuriyet altını 1.052 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında güne yatay başlayan altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1.267,5 dolardan alıcı buluyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD'de vergi reformunun Senato'dan geçmesiyle düşüş trendine giren altının ons fiyatında 1.260 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

ABD'de Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayı toplantısında faiz artırımına gideceği beklentisinin de düşüşlerde etkili olduğunu belirten Memiş, "Doların güçlenmesi, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 2,30'un üzerinde olması, altın fiyatlarını baskılamaya devam ediyor." dedi.

Memiş, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kayıplarından altının gram fiyatını olumsuz yönde etkilemeye devam ettiğini kaydederek, altının gram fiyatında 155 liranın güçlü destek, 158 liranın ise direnç seviyesi olduğunu dile getirdi.