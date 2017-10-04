Altının gramı güne yükselişle başladı

04.10.2017 10:16:54

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 146,3 lira seviyesinde dengelendi.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,11 artışla 146 liradan tamamladı.



Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,18 artarak 146,3 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 241 lira, Cumhuriyet altını da 982 liradan satılıyor.



Küresel piyasalarda doların değer kaybetmesinden bulduğu destekle güne yükselişle başlayan altının ons fiyatı ise, şu dakiklarda önceki kapanışa göre yüzde 0,34 artışla 1.275,71 dolardan işlem görüyor.

AA Finans analisti İslam Memiş, ABD'de bugün açıklancak hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ADP özel sektör istihdam verilerinin, altının ons fiyatında dalgalanmalara neden olabileceğini söyledi.

Teknik açıdan ons altında 1.270 doların güçlü destek, 1.280 doların ise direnç olarak öne çıktığını belirten Memiş, altının gram fiyatında ise 145,50-146,50 lira aralığında işlemler gerçekleşebileceğini ifade etti.

Memiş, ABD Merkez Bankası Başkanı Janet Yellen'ın bu akşam yapacağı konuşmanında da takip edilecek diğer gündem maddesi olduğunu bildirdi.