Altın yatırımcıları Fed toplantısına odaklandı
Altın yatırımcıları, Fed'in faiz artırımı takvimine ilişkin gelişmelere dair bir mesaj verilip verilmeyeceğini anlamak için 26 Ocak Perşembe günü yapılacak Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısına odaklandı.
Altın fiyatları, yatırımcıların Fed'in faiz artırımlarına odaklanmasıyla yatay bir seyir izliyor. Gram altın ise 800 TL sınırında bulunuyor.
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Fed'in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) salı ve çarşamba günü toplanarak Ocak ayı için faiz kararını açıklayacak. Bloomberg anketine katılan ekonomistler Fed'in bu toplantıda Mart ayındaki faiz artırımının sinyalini vermesini beklediklerini belirtti.
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Goldman Sachs ise Fed'in politika faizini Wall Street'in beklediğinden daha agresif bir şekilde artırma riski olduğunu söyledi. Goldman Sachs Baş Ekonomisti Jan Hatzius, haftasonu müşterileriyle paylaştığı bir notta Mart, Haziran, Eylül ve Aralık'ta olmak üzere 4 adet faiz artırımı beklediklerini söyledi.
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Ons altın, geçen haftayı yüzde 1'e yakın yükselişle kapatarak son 6 haftanın 5'ini kazançla geçirmiş oldu. Haftaya yatay bir seyir başlayan ons altın, geçen hafta ulaştığı 1.835 dolar üstü seviyeleri koruyarak 1.837 dolar civarında işlem görüyor.
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Gram altın, geçen hafta küresel altın fiyatlarındaki yüksek seyre rağmen Dolar/TL 'deki dalgalanmadan etkilenmişti. Yeni haftaya da dolar kurundaki yükselişi takip ederek başlayan gram altın, pazartesi günü sabah saatlerinde 797 TL seviyesinde bulunuyor.
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Dünyada en büyük altına dayalı borsa yatırım fonu olan SPDR'ye net para girişi geçen hafta cuma günü listelendiğinden bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Yatırımcılar SPDR Altın Fonu'na cuma günü 1,63 milyar dolar değerinde para yatırdı.
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Bloomberg Economics'in çalışmasına göre, Arjantin Fed'in faiz artırımlarına karşı en kırılgan ülke konumunda bulunurken Türkiye ikinci sırada yer alıyor. Arjantin ve Türkiye'nin ardından en fazla risk altında bulunan diğer ülkeler ise Güney Afrika, Kolombiya, Mısır ve Brezilya.
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Rusya ve Suudi Arabistan gibi enerji ihracının ekonomide önemli bir yere sahip olduğu ülkeler ise en az kırılgan gelişen piyasa ülkeleri arasında yer alıyor. Doların yükselmesi dolar cinsinden fiyatlanan emtiadan elde edilen gelirleri de artırarak bu ülkelerin doların kuvvetlenmesinden daha az etkilenmesi anlamına geliyor.
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Brezilya'nın halihazırda ekonomik resesyona sürüklendiğini ve buna ek olarak mali ve siyasi gerilimin de arttığını belirten Bloomberg Economics, Türkiye'de reel sektörün döviz cinsinden borcunun yüksek seviyelerde olduğunu belirterek ülkenin Brezilya'dan daha da endişe verici bir durumda olduğunu vurguladı.
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