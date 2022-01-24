Altın yatırımcıları Fed toplantısına odaklandı

Brezilya'nın halihazırda ekonomik resesyona sürüklendiğini ve buna ek olarak mali ve siyasi gerilimin de arttığını belirten Bloomberg Economics, Türkiye'de reel sektörün döviz cinsinden borcunun yüksek seviyelerde olduğunu belirterek ülkenin Brezilya'dan daha da endişe verici bir durumda olduğunu vurguladı.