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Altın, para, yengeç, yumurta, Covid-19… Her şeyin turşusunu kurdular

Eyüpsultan Belediyesi tarafından ‘Geleneksel Turşu Festivali’ düzenlendi. Yengeçten paraya, elmadan yumurtaya onlarca turşu çeşidinin bulunduğu festival, vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi gördü.

2021-11-06 20:11:35

Eğlenceli görüntülere sahne olan festivalde, koronavirüsün bile turşusu kuruldu. Hem sağlık hem de lezzeti açısından özellikle kış aylarında sofraların vazgeçilmezi turşunun onlarca çeşidi, Eyüpsultan Belediyesi tarafından Kemerburgaz'da düzenlenen ‘Geleneksel Turşu Festivali'nde yer aldı.

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Lahana, salatalık, biber gibi geleneksel turşuların yanında festivalin dikkat çekenleri arasında, altın, para, Covid-19, yengeç, yumurta, bal kabağı, elma, nar turşuları yer aldı. Festivale, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in yanı sıra birçok isim de katıldı.

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Turşu yeme yarışmalarının da düzenlendiği festivalde, turşunun yanında vatandaşlara kuru fasulye ve pilav da dağıtıldı. Festivalde, Rumeli Sanatçısı Cüneyt Şentürk de sahne aldı.

TURŞUMUZU HEM DÜNYAYA HEM TÜRKİYE'YE TANITMAK İSTİYORUZ

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Festivali pandemiden dolayı 2 yıldır yapamadıklarını belirten Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “Turşucular burada hem üretiminde hem de pazarlamasında çok ciddi efor sarf ediyor, büyük bir emek var. Biz burada hem dünyaya, Türkiye'ye bunu tanıtmak istiyoruz. Burası turşu konusunda sınır tanımıyor” dedi.

KORONAVİRÜSÜN DE İLACI

Aksi ispat edilene kadar turşunun koronavirüste de etkili olduğunu ifade eden Köken, “Turşu festivalimiz herkese hayırlı olsun. En favori turşum salatalık turşusu. Burada değişik lezzetler var, hepsini deneyeceğim” ifadelerini kullandı.

FESTİVALİN DİKKAT ÇEKENLERİNDEN: YENGEÇ TURŞUSU

Uzakdoğulu müşteriler tarafından tercih edilen ‘yengeç turşusu' da festivaldeki yerini aldı. 3 kuşak turşuculuk yapan Tayfun Araz , “Burada bizim Uzakdoğulu müşterilerimiz çok fazla. Onların talebi üzerine yapabilir miyiz? diye denedik ve oldu. Bu çok tüketilen bir turşu değil ama raf ömrü de çok az olduğu için genelde sipariş üzerine yapıyoruz. Bu ürünü yaptığınızda 2 hafta içinde tüketmeniz gerekiyor, diğer turşular açılmadığı sürece 2 yıl dayanabiliyor” diye konuştu.

061120211650230889152YAPIMI 5 GÜN SÜRÜYOR

Yengeç turşusunun püf noktalarını da paylaşan Araz, “Bunu önce deniz suyu ile haşlıyoruz. İçine elma sirkesi, limon tuzu ve sarımsak katarak marine ediyoruz. Yaklaşık 4-5 karanlık bir şekilde yatırarak sunuma hazır bir şekle getiriyoruz. Festivalin gözdesi yengeç” dedi. Tayfun Araz, müşterilerin en çok lahana ve salatalık turşusu tercih ettiğini söyledi.

KORONAVİRÜSÜN TURŞUSUNU KURDULAR

061120211651100881837Festivalde göze çarpan turşular arasında ‘Covid-19 turşusu' da vardı. Turşucu Behlül Koçum, “Bizi terk etsin diye Covid-19'un da turşusunu yaptık. Altını ateşi düşsün diye soğuk suya soktuk, Euro turşusu da yaptık. Bunların yanı sıra yumurta turşuları da var, onu kahvaltılık tüketebilirsiniz” dedi.

HER ŞEYİN TURŞUSU YAPILABİLİR

En güzel ve en çok tercih edilenin karışık turşu olduğunu vurgulayan Koçum, “Evlerde de pratik olduğu için hemen yapabilirsiniz. Bütün sebzeler karıştığı için en sağlıklısı da karışık turşudur. Her şeyin turşusu olur. Tuzunu ve sirkesini koyduğunuz zaman her şey turşu olur. Vatandaşlar da, festivalden büyük keyif aldıklarını söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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