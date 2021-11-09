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Altın fiyatlarında neler oluyor? İşte son durum

Küresel piyasalarda ons altının değer kazanmasıyla birlikte gram altın fiyatları da rekor üstüne rekor kırıyor. Gram altın yeni rekorunun kıyısında 567.9 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altın fiyatlarında neler oluyor? İşte son durum
09.11.2021 14:23:58
Altın fiyatlarında neler oluyor? İşte son durum

Piyasalarda güçlenme devam ediyor. Borsa İstanbul her geçen gün rekor kırarken Altın fiyatları da yükseliş sergiliyor. Kripto para piyasasının lider coinleri de rekor üstüne rekor kırıyor.

 
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Altın fiyatlarında neler oluyor? İşte son durum

Küresel piyasalarda ons altının 1827 dolara yükselmesi ile birlikte Gram Altın fiyatları da yeni rekorlar görmeye başladı.

 
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Altın fiyatlarında neler oluyor? İşte son durum

ABD Merkez Bankası Fed'in almış olduğu tahvil alımı azaltımı kararı sonrasında altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. ABD'den gelen bazı verilerin yeterli olmaması ve faiz artırımına ilişkin net bir tarihin ortaya konulmaması nedeniyle altın fiyatları yükseliyor.

 
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Altın fiyatlarında neler oluyor? İşte son durum

Ons altın 1827 dolar ile 2 ayın zirvesine oturdu. Ons altın gün içinde en düşük 1821 dolar, en yüksek 1827 dolar seviyesini gördü. Saat 06:54 itibarıyla ons altın 1823 dolar seviyesinde bulunuyor. kaynak: CNN Türk

 
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