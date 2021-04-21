Alpaslan Çakar kimdir? Türkiye Bankalar Birliği yeni başkanı kim oldu?

Türkiye Bankalar Birliği'nin yeni başkanı kim oldu? Türkiye Bankalar Birliği yeni başkanı belli oldu. Türkiye Bankalar Birliği’nin yeni başkanı Yönetim Kurulu Toplantısı sonrası netlik kazandı. TTB'nin yeni başkanı Alpaslan Çakar seçildi. Peki Alpaslan Çakar kimdir?

Türkiye Bankalar Birliği'nin, 21 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşen Yönetim Kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekili seçimleri gerçekleştirildi. Seçimler ile TTB'nin yeni başkanı belli oldu. Peki Türkiye Bankalar Birliği yeni başkanı kim oldu? Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürü Alpaslan Çakar ve Başkan Vekilliği'ne Türkiye Vakıflar Bankası Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Peki Alpaslan Çakar kimdir?

ALPASLAN ÇAKAR KİMDİR?

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. 1996 yılında Bankamızda Müfettiş Yardımcısı olarak işe başlayıp, Müfettişlik ve Şube Müdürlüğü görevlerinde bulunan Çakar, 2005 yılında Bölge Baş Müdürlüğü görevine atandı. Ağustos 2007 yılında Daire Başkanı olan Çakar, sırasıyla Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı, Operasyonel İşlemler Genel Müdür Yardımcılığı, Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı ve Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürüttü. Ocak 2016-Temmuz 2017 tarihleri arasında Dağıtım Kanalları Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Çakar, Temmuz 2017-Haziran 2018 tarihleri arasında Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Haziran 2018'den itibaren Perakende Bankacılık-2 Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.

TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ NEDİR?

Türkiye Bankalar Birliği, 1958'de kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. TBB'nin yönetim merkezi İstanbul'dadır. Türkiye'de faaliyet gösteren tüm mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankaları, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu'nun 79. Maddesine göre TBB'ye üye olmak zorundadır.

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