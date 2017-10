Alp Havacılık Helikopter İş Merkezi Tesisleri açılış töreni

03.10.2017 15:35:38

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Bizim firmalarımız, mühendislerimiz ve yetişmiş insan kaynağımız Türk sanayi devrimindeki en büyük dayanak noktamızdır. En ileri teknolojileri artık, kendi ülkemizde üretme kapasitesine ulaşmış bulunuyoruz. 15-20 yıl kadar önce hayalini bile kuramadığımız hedefler artık çok yakındır." dedi.

Bakan Özlü, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Alp Havacılık Helikopter İş Merkezi Tesisleri'nin açılışında yaptığı konuşmada, buranın Türkiye için hayırlı olmasını diledi.

Söz konusu merkezde Türk Genel Maksat Helikopteri Projesi kapsamında Sikorsky helikopterleri için son derece önemli parçaların üretileceğini ifade eden Özlü, şöyle konuştu:

"90 milyon dolar ek yatırım yapılan bu tesiste Türkiye'deki ilk kez geliştirilen teknolojiler kullanılacaktır. Bu tesisin Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde olması, yer alması bizleri ayrıca memnun etmektedir. 600'ün üzerinde nitelikli personelin çalışacağı burada 500 milyon dolarlık iş hacmi oluşacak. Sözleşme bedeli yaklaşık 3,5 milyar dolar olan Türk Genel Maksat Helikopter Projesi ile ülkemizin Genel Maksat Helikopter ihtiyacı karşılanmış olacak. Bu program askeri ve sivil alanlarda yurt içi ihtiyaçlarımızı karşılanmasında önemli bir rol oynayacak. Sikorsky firmasıyla sonuçlandırılan anlaşmalar Türk sanayisi için uzun yıllar sürecek ortaklıkların da başlangıcı olmuştur. Açılışı yaptığımız bu tesis Türk firmaların ve mühendislerimiz katettikleri mesafeyi göstermesi bakımından son derece önemli. Bizim firmalarımız, mühendislerimiz ve yetişmiş insan kaynağımız Türk sanayi devrimindeki en büyük dayanak noktamızdır. En ileri teknolojileri artık, kendi ülkemizde üretme kapasitesine ulaşmış bulunuyoruz. 15-20 yıl kadar önce hayalini bile kuramadığımız hedefler artık çok yakındır. Türk sanayisinin vazgeçilmez hedefi yüksek teknolojili ürünler üretmek ve ihraç etmektir. Bu anlamda Türk Genel Maksat Helikopter Projesi, ileri sanayi ülkesi olma hedefine doğru attığımız en önemli adımlardan birisidir."

- "Türk savunma sanayine desteğe devam edeceğiz"

Özlü, gerek ana yüklenici Türk havacılık ve uzay sanayinin gerekse alt yüklenici firmaların tüm dünyada tanınan, bilinen, güçlü referanslara sahip güvenilir kuruluşlar olduğunu vurguladı.

Türk havacılık ve uzay sanayisinin ana ve alt yüklenici firmalarının hepsinin gözbebeği ve gurur kaynağı olduğunu anlatan Özlü, "Yaptıkları her programda, hayata geçirdikleri her projede, attıkları her imzada milletimizin güveni ve özverisi vardır. Dünyanın en büyük savunma firmaları arasına her geçen yıl, daha fazla sayıda Türk firmasının girdiğini görüyoruz. Türk savunma sanayinin üstün nitelikli ürünleri, uluslararası fuarlarda ve projelerde büyük ilgi görmekte, göz doldurmaktadır. Bizler Türk savunma sanayinin, hızlı ve sürdürülebilir gelişimi için desteklerimize devam edeceğiz. Savunma sanayi sektörü üzerinde titrediğimiz, en stratejik alanlardan biri olmaya devam edecek. Bugün açılışını yapacağımız bu merkez, Türk sanayisinin ve üretim kabiliyetinin önemli sembollerinden biridir. Alp Havacılık firmasına, mühendislerimize, teknisyenlerimize, işçilerimize ve emeği geçen herkese bu güzel tesis için teşekkürlerimi sunuyorum. Burada, yüzümüzü ağartacak işlere imza atacaklarına yürekten inanıyorum. Bu vesileyle ortağımız Sikorsky firmasına ve onun kıymetli yöneticilerine de teşekkür ediyorum. Bu tesisin ülkemiz ve savunma sanayimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.