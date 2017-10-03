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Alp Havacılık Helikopter İş Merkezi Tesisi Açılış Töreni

Başbakan Yıldırım: (1)- 'Teknolojide derinleşmeyle beraber savunma ve havacılık sanayisinde de araştırma geliştirmeye önemli paylar ayırıyoruz. Savunma ve havacılık Ar-Ge bütçemiz 2016 yılı itibarıyla 1 milyar doları aşmıştır. İhracatımız 15 yıl önce havacılıkla ilgili sadece 250 milyon dolarken bugün 2 milyar doları buldu. Ciro 1 milyar dolarken bugün 6 milyar doların üzerine çıktı'- '2002'de

Alp Havacılık Helikopter İş Merkezi Tesisi Açılış Töreni
03.10.2017 16:25:33
Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin savunma ve havacılık Ar-Ge bütçesinin 2016 itibarıyla 1 milyar doları aştığını, havacılık alanındaki ihracatın 2 milyar doları bulduğunu belirterek, "2002'de sadece savunma sanayi ile alakalı 66 proje üzerinde çalışırken bugün 543 proje üzerinde çalışıyoruz. Bu projelerin toplam bütçe büyüklüğü 60 milyar dolar." dedi.

Yıldırım, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Alp Havacılık Helikopter İş Merkezi Tesisi açılış töreninde yaptığı konuşmada, dün Fransa'da meydana gelen yangında çocuk yaşta 3 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini belirterek, yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diledi.

Yangının ardında bir kasıt ve kundaklama hadisesi olmamasını ümit ettiğini söyleyen Yıldırım, bu ihtimale karşı da Fransız makamlarından meseleyi takip edip sonuçlandırmasını beklediklerini belirtti.

Las Vegas'taki saldırıda da 59 kişinin hayatını kaybettiğini anımsatan Yıldırım, "Adı ne olursa olsun bu bir vahşettir, cinnettir. Bu vesileyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum. Türk halkı Amerikan halkının acılarını yürekten paylaşıyor." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, 15 yıl önce üreten ve kendi kendine yeten Türkiye hedefi ile çıktıkları yolda bugün önemli bir noktaya geldiklerine şahit olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti.

Sikorsky yöneticilerinin de belirttiği gibi dünyada bu gibi derli toplu, her şeyin bir arada yapıldığı gelişmiş bir tesisin olmadığını anlatan Yıldırım, bu konuda emeği geçen Alp ailesine şükranlarını sundu. Alp Havacılık Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Alpata'ya seslenen Yıldırım, "Tuncer Bey, Ülkü Hanım'ın, ananın duasını aldığın müddetçe sırtın yere gelmez." ifadesini kullandı.

- "Büyüme serüveni sadece yerkürede olmuyor"

Artık tankı, topu, tüfeği olan değil bilgiyi üreten, bilgiyi kullanabilen toplumların bir adım öne çıktığını, bundan mahrum olanların ise geride kaldığını vurgulayan Yıldırım, "Bu büyüme serüveni sadece ayağımızın değdiği yerkürede olmuyor, gökyüzü ve uzay da bilgi toplumunun getirileriyle yeni bir büyüme alanı olarak önümüzde duruyor. Bugün havacılık ve uzay konularında teknoloji tasarlayan, üretime yönelen, bu üretimi katma değere dönüştüren ülkeler siyasi, ekonomik ve askeri olarak daha güçlü hale geliyor, küresel ve bölgesel politikaları belirleyen ülkeler haline dönüşüyor." diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, AK Parti hükümetleri olarak 15 yılık sürede sanayileşmeyi, katma değeri yüksek teknolojik ürünleri kendi imkanlarıyla üretmeyi sağlayacak çalışmalara hem hız verdiklerini hem de destek olduklarını dile getirdi.

Bu konuda her dönemde ciddi teşvikler verdiklerini, bugün bunların karşılığını görmekten de mutluluk duyduklarını anlatan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uydularımızla sinyallerimizi Asya, Avrupa ve Afrika'da 118 ülkede 3 milyar insana ulaştırabiliyoruz. Aynı zamanda uydu üzerinden internet ve veri akışını gerçekleştirebilir hale geldik. Yerli yer gözlem uydumuz Göktürk-2'yi uzaya gönderdik ve çok güzel görevler ifa ediyor. Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın üretimi Uzay Sistemleri ve Entegrasyon Test Merkezi'nde başladı. 2020 yılında inşallah tamamlanarak uzayda yerini alacak.

Teknolojide derinleşmeyle beraber savunma ve havacılık sanayiinde de araştırma geliştirmeye önemli paylar ayırıyoruz. Savunma ve havacılık Ar-Ge bütçemiz 2016 yılı itibarıyla 1 milyar doları aşmıştır. İhracatımız 15 yıl önce havacılıkla ilgili sadece 250 milyon dolarken bugün 2 milyar doları buldu. Ciro 1 milyar dolarken bugün 6 milyar doların üzerine çıktı. 2002'de sadece savunma sanayi ile alakalı 66 proje üzerinde çalışırken bugün 543 proje üzerinde çalışıyoruz. Bu projelerin toplam bütçe büyüklüğü 60 milyar dolar. Savunma ve havacılık sanayii projelerine odaklanan teknoparklar açtık. Bugün İstanbul'da teknoparkta 170 Ar-Ge firması ve toplam 2 bin 750 teknik vasıflı personel çalışıyor. Aynı şekilde Ankara Kahramankazan'da 80 milyon avro bedelle uydu test ve entegrasyon merkezi yaptık. Kendi uydularımızı tasarladığımız gibi üretimine de başlamış bulunuyoruz."

- "Eskişehir lokomotif görevi görüyor"

Yıldırım, Türkiye'de yerli imalatla geliştirilen uydu parçalarının testlerinin artık uzayda gerçekleştirildiğini, Japonya Havacılık ve Uzay Ajansı ile yapılan anlaşma gereğince, Türkiye'de yapılan uydu parçalarının Japonya'da imal edilen ve uzaya gönderilen uydularda kullanıldığını aktardı.

Artık 2016'da başlatılan testlerin meyvesini vermeye başladığını ve bu konuların önümüzdeki yıllarda yerli ve milli kabiliyetin geliştiği bir adıma dönüşeceğini vurgulayan Yıldırım, Eskişehir'in de Türkiye'yi yüksek teknolojili katma değer üreten gelişmiş ülkeler içinde 2023 hedeflerine götürecek bir lokomotif görevini gördüğünü vurguladı.

(Sürecek)


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