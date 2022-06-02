Almanya Türk hastayı ölüme terk etti, Erdoğan sahip çıktı

İnsan ve İrfan Vakfı ve İnsani Temeyyüz Derneği'nden (Kuveyt) Hızır Gibi Yetişen İyilik: BAĞIŞMATİK

Tarihin hayranlık duyulan uygulamalarından bir tanesi de hiç şüphesiz Sadaka Taşı'dır. Şehrin işlek noktalarında bulunan Sadaka Taşlarına varlıklı kişiler ihtiyaç duyanlar alsın diye sadakalarını bırakır ihtiyaç sahipleri de sorgusuz sualsiz, ihtiyaçları kadar miktarı oradan alırmış. Böylece hem darda kalanın ihtiyacı görülür hem de ne veren kibre kapılır ne de alan mahcubiyet yaşarmış.