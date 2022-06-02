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Almanya Türk hastayı ölüme terk etti, Erdoğan sahip çıktı

Almanya'nın Dresden kentindeki bir hastanede beyin ölümü gerçekleştiği önü sürülen ve bu şekilde taburcu edildiği iddia edilen Osman Kızılkaya (59), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ambulans uçakla Ankara'ya getirildi.

2022-06-02 12:46:16

Almanya'nın Wiesbaden kentinde yaşayan Osman Kızılkaya, evinde rahatsızlanması üzerine Dresden'deki bir hastaneye sevk edildi. Kızılkaya, iddiaya göre, burada bir süre tedavi gördükten sonra bir sonuç alamadan taburcu edildi. Ardından Kızılkaya'nın yakınları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yardım istedi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı konuşmasında, Kızılkaya'nın Türkiye'ye getirilmesini istedi. Hemen harekete geçen Sağlık Bakanlığı, SVO hastası Kızılkaya'yı Türkiye'ye getirmek için Almanya'ya ambulans uçak gönderdi. Ankara'dan saat 17.20'de havalanan tam donanımlı ambulans uçak, Kızılkaya'yı alarak 2 buçuk saat süren yolcuğun ardından Türkiye'ye getirdi. Ankara Çubuk Havacılık Terminali'ne getirilen Kızılkaya, burada hazır bekletilen ambulansla Ankara Şehir Hastanesi'ne götürüldü

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