Almanya'dan DITİB soruşturmasında takipsizlik

06.12.2017 19:08:38

Almanya Federal Başsavcılığı, bazı din görevlilerinin FETÖ yapılanması hakkında Ankara'ya bilgi notları gönderdiği iddiası ile başlatılan 'gizli servis için casusluk faaliyeti' soruşturmasını takipsizlikle sonuçlandırdığını belirtti.

Ekim ayında Almanya'da Federal Mahkemesinin, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) imamlarına ilişkin Federal Savcılığın tutuklama talebini yeterli kanıtların sunulmaması gerekçesiyle reddettiği açıklanmıştı.