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Almanya'da tren kazası: 50 yaralı

Almanya'nın Düsseldorf kentinde yolcu treni ile yük treninin çarpışması sonucu 50 kişi yaralandı

Almanya'da tren kazası: 50 yaralı
05.12.2017 23:52:42
Almanya'nın Düsseldorf kentinde yolcu treni ile yük treninin çarpışması sonucu 50 kişi yaralandı.

Almanya'nın Düsseldorf kentindeki Meerbusch bölgesinde yolcu treni ile yük treni çarpıştı. İlk belirlemelere göre 50 kişi yaralandı. Yetkililer, ölü sayısına ilişkin henüz açıklama yapmadı. Trende 150 kişinin olduğu tahmin ediliyor. Bölgeye yaralıların hastaneye kaldırılması için ambulans helikopterlerin sevk edildiği belirtildi.

Meerbusch İtfaiye Yönetimi resmi Twitter hesabından, "Ekiplerimiz kaza mahalline vardı. Şu an kaza bölgesi araştırılıyor ve değişik yardım kuruluşları arasında koordinasyon yapılıyor. Tren içindeki kişilerin durumu bizim açımızdan büyük önem taşıyor" açıklaması yapıldı.

(Sinan Karamurat /İHA)

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