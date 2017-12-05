Almanya'da tren kazası: 50 yaralı

05.12.2017 23:26:59

Almanya'nın Meerbusch kenti yakınlarında, bir yolcu treni ile yük treninin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 50 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Meerbusch-Osterath İstasyonu civarında meydana gelen kazanın ardından kurtarma ve tahliye çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Polis kaynakları, yaralılara ilişkin henüz net bir sayı vermenin zor olduğuna dikkati çekerek, 150 kişinin bulunduğu trende yaklaşık 50 yolcunun yaralandığını tahmin ettiklerini belirtti.