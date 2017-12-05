Almanya'da fahri Kur'an kursu öğreticilerine yeterlilik belgesi

05.12.2017 21:53:58

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) tarafından düzenlenen hizmet içi eğitim seminerine katılarak sınavda başarılı olan fahri Kur'an kursu öğreticilerine, yeterlilik belgesi verildi.

DİTİB Hannover bölgesinde düzenlenen törenle yeterlilik belgesi alan fahri öğreticiler, camilerde yürütülen din ve eğitim hizmetlerinde görev yapıp Kur'an-ı Kerim ve dini bilgi dersleri verebilecek.

Hannover Dini Danışma Kurulu Başkanı Yusuf Ay, yeterlilik sınavında başarılı olan fahri öğreticilere, eğitim döneminde yapılacak hizmetler, iyi ilişki geliştirme yolları ve genel uygulama esasları hakkında bilgi verdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Din Eğitimi Uzmanı Semahat Özgenç, çocuklarda dini gelişme evreleri ve bu evreleri uygun olarak eğitim verebilmek için dikkat edilmesi gereken hususları anlattı.

DİTİB Eğitim Hizmetleri Müdürlüğü'nden Sami Alphan ise etkili din eğitimi metodları ve sınıf yönetimi hakkında bir sunum yaptı.