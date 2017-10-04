Almanya'da camiler ziyaretçi akınına uğradı

04.10.2017 15:00:34

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Almanya'da ekim ayının ilk haftası düzenlenen "Açık Kapı Günleri" etkinliği kapsamında camiler, Alman vatandaşların akınına uğradı.Her yıl düzenlenen "Açık Kapı Günleri" etkinliğinin bu yılki teması "İyi komşuluk, daha iyi toplum" olarak belirlendi. Bu çerçevede camilere akın eden Almanlara İslamiyet ve camiler hakkında rehberler tarafından bilgi verildi. İslamiyet ve terör konuları hakkında bilgi almak isteyen ziyaretçilere terörün dinlerle bir bağlantısı olmadığı aktarıldı. 1977 yılından beri düzenlenen "Açık Kapı Günleri" etkinliğinde ziyaretçilere çeşitli ikramlar dağıtılırken, merak edilen sorular da cevaplanıyor. Düzenlenen konferanslarla da Alman vatandaşlarına İslamiyet hakkında bilgi aktarılıyor.Almanya'nın en büyük dini kuruluşlarından biri olan Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin (DİTİB), "Açık Kapı Günleri" etkinliği çerçevesinde İslam dini hakkındaki bilgi eksikliğini gidermeye ve toplumun ön yargılarından kurtulmasına yardımcı olmaya çalıştığı belirtilerek, Köln Merkez Cami'nin çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yaptığı bildirildi.(Mehmet Koca/İHA)