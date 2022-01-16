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Almanya’da bir cami daha kundaklandı!

Almanya'nın Chemnitz kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Fatih Camisi kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklandı.

2022-01-16 21:36:11

Chemnitz kentinin Ziesch caddesinde bulunan caminin Cumartesi 23:00 sularında kundaklandığını belirterek dernek başkanı Enis Sezgin, “Camimizin bahçesinde bir yangın çıkmış, çıkan bu yangında dört katlı binamızın hem dış cephesi hem de iç bölümleri hasar görmüş ve camimizin son katı hariç diğer bölümleri alevler, yoğun duman, is ve yangına müdahale çalışmaları sebebiyle neredeyse kullanılamaz hale gelmiştir. Cami bahçesindeki inşaat malzemelerinin ve çöp bidonlarının tutuşturulmasıyla meydana gelen yangın, Chemnitz itfaiyesi ve polisinin müdahalesiyle uzun uğraşlar sonucunda daha fazla büyümeden söndürülmüştür. Yangına müdahale eden itfaiye ve polis görevlilerine derneğimiz ve cemaatimiz adına teşekkür ediyoruz” dedi.

“BÜYÜK ÜZÜNTÜ VE ENDİŞE DUYUYORUZ”

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Olaydan büyük üzüntü ve endişe duyduklarını belirten Sezgin şöyle devam etti:

“1994 yılından beri faaliyette olan ve Chemnitz'de yaşayan Türklerle beraber tüm Müslümanlara hiç bir ayırım gözetmeden hizmet eden camimizde böyle elim bir olayın yaşanması, cami idaresi ve cemaati olarak bizleri derinden üzmüş ve yaralamıştır. Son yıllarda camilere artarak devam eden saldırılar ve İslam düşmanlığı da göz önünde bulundurularak, camimizde meydana gelen bu olayın da kasıtlı bir saldırı olma ihtimali burada çevresiyle, komşularıyla ve yerel Alman makamlarıyla uzun yıllardır büyük bir uyum, hoşgörü ve saygı içerisinde ilişkilerini devam ettirmekte olan derneğimizi ve tüm cemaatimizi derinden endişelendirmektedir. Büyük emek ve fedakârlıklarla bugünlere getirdiğimiz camimizin büyük maddi zarar görmesi ve ibadet alanlarımızın şu an itibariyle kullanılamaz hale gelmesi karşısındaki tek tesellimiz, yangının çıktığı saat itibariyle binada kimsenin olmayışı sebebiyle herhangi bir cana zarar gelmemiş olmasıdır.”

“OLAYIN FAİL YA DA FAİLLERİNİN BULUNARAK CEZALANDIRILMASI EN BÜYÜK ARZUMUZ”

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Saldırının nedeninin ve faillerin, Chemnitz Kriminal Dairesi Polisleri tarafından arandığını ifade eden Sezgin, “Olayın Müslüman karşıtlığı sebebiyle bir kundaklama olup olmadığı konusunun bir an önce açığa kavuşturulması ve böyle bir durum varsa olayın fail ya da faillerinin bulunarak en ağır ve caydırıcı bir şekilde cezalandırılması Chemnitz Polisi ve yerel makamlardan en büyük beklentimiz ve arzumuzdur. Derneğimize, cemaatimize, yangından hasar gören yan binamızdaki komşularımıza ve Chemnitz'de yaşayan tüm Müslüman kardeşlerimize geçmiş olsun diyoruz” ifadelerini kullandı.

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