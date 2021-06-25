Almanya'da bıçaklı saldırı: 3 ölü
Almanya'nın Wurzburg kentinde gerçekleşen bıçaklı saldırıda en az 3 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Alman medyasına göre saldırgan gözaltına alındı. Olay yerindeki incelemeler sürüyor. Alman medyasında yer alan haberlere göre, Almanya'nın Wurzburg kentinde gerçekleşen bıçaklı saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı. Emniyet yetkilileri olay yerine yaklaşılmaması uyarısında bulundu. Saldırıya ilişkin 1 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.