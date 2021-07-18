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Almanya Cumhurbaşkanı'nın afet bölgesi ziyaretine tepki

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, sel felaketinin etkili olduğu Kuzey-Ren Vestfalya eyaletindeki Erftstadt’ı ziyaret etti. Steinmeier, kendisine eşlik eden 26 Eylül’de yapılacak genel seçimlerde Şansölye Angela Merkel’in yerine aday olan Kuzey-Ren Vestfalya eyaleti Başbakanı Armin Laschet ile selden etkilenenlerle konuştu. Steinmeier ziyarete ilişkin medyaya bilgi verdiği sırada Laschet'in arka tarafta beraberindeki heyet ile gülmesi sosyal medyada eleştirilere yol açtı. Bazı sosyal medya hesaplarından ise bu eleştirilere, Laschet’in basına mülakat verdiği sırada Cumhurbaşkanı olmadan önce Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) Dışişleri Bakanlığı görevinde bulunan Steinmeier’in de arka tarafta bir heyet üyesi ile gülmesine dikkati çekilerek karşılık verildi.

2021-07-18 11:50:52
Murat Övüç'ün oğlundan bir skandal daha

Murat Övüç'ün oğlundan bir skandal daha

Otomobilin camından küfür ederek tabancayla defalarca ateş açarken görüntüleri ortaya çıkan, sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç, bu kez de araba kullanırken alkol aldığı görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç, yine bir skandala imza attı. Daha önce silahla kullandığı aracın camından çevreye ateş ederek trafikte adeta terör estiren Burakcan Övüç, ateş açtığı anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
Baykar Savunma'dan merak uyandıran paylaşım: 20 Temmuz'u bekleyin!

Baykar Savunma'dan merak uyandıran paylaşım: 20 Temmuz'u bekleyin!

Türkiye'nin ilk milli ve özgün İHA ve SİHA'larını yapan Baykar, '20 Temmuzu bekleyin' mesajlı bir paylaşım yaptı. Baykar Teknoloji, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: 'Bayram hediyesi yükleniyor! 20 Temmuz'u bekleyin...'
Norveç'te büyülü bir yolculuk

Norveç'te büyülü bir yolculuk

Norveç'te araba yolunun hemen yanı başında akan şelale muhteşem görüntüye sahne oluyor.
Havada adrenalin dolu anlar

Havada adrenalin dolu anlar

Bir kişinin zeplinin üzerinden kendini boşluğa bıraktığı görüntüler adrenalin dolu anlara sahne oldu.
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