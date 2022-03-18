Alman ordusunun F-35 planından Fransa rahatsız

Bu endişelerden ve sorulardan haberdar olan Berlin'de ise, F-35'lerin sadece atom bombası taşıma kabiliyetine sahip Tornadoların yerini alacağı ve başka görevler için düşünülmediği üstüne basa basa vurgulanırken, alınacak uçakların bu amaçla ABD'de sertifikasyondan geçeceği belirtiliyor. Almanya'da geçtiğimiz yıllarda tartışılan, Tornadoların yerine Amerikan F-18 uçaklarının alınması ya da Eurofighter'ların atom bombası taşıyıcısı hale getirilmesi planlarından ise, uzun bir süreç gerektirdiği için vazgeçilmiş görünüyor. Ayrıca Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, elektronik harp kabiliyeti, yani radarlarla mücadele için 15 adet de Avrupa'da üretilen Eurofighter tipi savaş uçağı alınacağını bildirdi. Lambrecht, FCAS projesinin ilerletilmesi için de yeterince maddi kaynak bulunduğunu dile getirdi. FCAS savaş uçağı muhtemelen daha modern, daha karmaşık ve daha pahalı olacak. Kaynak: Deutsche Welle Türkçe