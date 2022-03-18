Alman ordusunun F-35 planından Fransa rahatsız

Ancak her şeyin bir bedeli var. Loss, Almanya'nın almayı planladığı 35 adet F-35 savaş uçağının maliyetinin yaklaşık 4 milyar euro olacağını belirtiyor. "Buna tabii ki, oldukça yüksek olan işletme ve bakım giderleri de eklenecek" ifadesini kullanan Loss, sadece Alman askeri havalimanlarının F-35'lerle uyumlu hale getirilebilmesi için yüzlerce milyon euroya ihtiyaç olduğunu vurguladı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırarak başlattığı savaş olmasaydı böyle bir yatırım Almanya açısından büyük olasılıkla düşünülmezdi. Ancak şimdi, federal hükümetin Alman ordusunu 100 milyar euro çapında bir yatırımla güçlendirmeye karar vermesinin ardından gerekli maddi kaynak bulundu. Ayrıca Alman ordusunun elinde atom bombası taşıma kapasitesine sahip uçakların bulunmasına karşı siyasi bir direniş de oldukça zayıf. Geçen Aralık ayından bu yana Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Hür Demokrat Parti (FDP) ile federal koalisyon hükümetinde yer alan ve bir zamanlar pasifistler tarafından kurulan Yeşiller'den bile karşıt sesler çok cılız çıkıyor.