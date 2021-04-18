Alman ordusunun Afganistan’daki maliyeti 12 milyar euroyu aştı

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Alman ordusunun 2001 ve 2020 yılları arasında Afganistan’daki misyonuyla ilgili harcamaların 12 milyar euroyu aştığını bildirdi.

DPA'ya göre Bakanlık, Sol Parti'nin meclisteki sorusuna cevaben, Alman ordusunun Afganistan'daki misyonuyla ilgili ek harcamaların 2001-2020 arası dönemde 12 milyar 156 milyon euroyu bulduğunu açıkladı.

Şarku'l Avsat'ın haberine göre Solcu siyasetçi Heike Hansel, devlet televizyonu ARD'ye konuya ilişkin verdiği demeçte, “Misyon harcamaları ahlaki ve siyasi bir iflas beyanıdır” yorumunda bulundu.

NATO, geçtiğimiz Çarşamba günü Afganistan'dan çekilmeye başlama kararı alırken, ABD Afganistan'daki askerlerinin 11 Eylül 2021'e kadar tamamen geri çekileceğini belirtti.

Almanya, ABD'nin ardından NATO'ya en büyük asker katkısı sağlayan ikinci ülke olurken, göreve katılan Alman kuvvetlerinin sayısı, yaklaşık 10 bin askerlik toplam NATO misyonu içerisinde bin 100 asker olarak biliniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.