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Alman kurt köpeğinin kulaklarının hassasiyeti şaşırtıyor

Alman kurt köpeklerinin kulakları, sesi birbirine çok benzeyen üç farklı naylon torbadan kendi atıştırmalığınınkini fark edebilecek kadar hassastır. Bu videoda örneği görülen olayı izleyenler şaşkınlığa uğradı.

2021-08-09 10:10:07
Mardin'de canlı bomba şüphelisi etkisiz hale getirildi

Mardin'de canlı bomba şüphelisi etkisiz hale getirildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde canlı bomba şüphelisi güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi. Suriye uyruklu olduğu belirlenen kişinin üzerinde 2.5 kilo patlayıcı olduğu belirlendi. İçişleri Bakanlığı: Mardin'de bombalı eylem hazırlığındaki terörist etkisiz hale getirildi. Mardin Nusaybin ilçe merkezinde, polis ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulmak istenen şahıs, üzerindeki bombayı patlatmaya çalışması üzerine görevli personel tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyon sonrası olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, bomba uzman ekiplerce etkisiz hale getirildi.
İHH, önce yangına su taşıdı, şimdi ise yaraları saracak

İHH, önce yangına su taşıdı, şimdi ise yaraları saracak

10 farklı ilde eşzamanlı olarak çıkan yangınlara müdahale etmek amacıyla ilk günden itibaren çalışma gerçekleştiren İHH Afet Yönetim Birimleri’nin yangın söndürme çalışmaları tamamlanmak üzere. Ekiplerin, iyileştirme çalışmaları ise sürüyor.
Yavru ördeklerin suya ilk atlayışı

Yavru ördeklerin suya ilk atlayışı

Annelerinin ardından suya ilk atlayışlarını yapan yavru ördekler izleyenleri gülümsetti.
Tekirdağ'da kaza: Sürücü yaralı, eşi ve 2 kızı öldü

Tekirdağ'da kaza: Sürücü yaralı, eşi ve 2 kızı öldü

Kaza, Tekirdağ- Malkara kara yolu ilçe girişinde meydana geldi. İstanbul'dan yola çıkan Nadim Sevinç’in (59) kullandığı 34 COB 352 plakalı otomobil, Malkara ilçe girişi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalı betonuna çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Nadim Sevinç ağır yaralanırken, kızı Elif Tuğçe Sevinç Coşkun (30) olay yerinde, eşi Songül Sevinç (55) ile diğer kızı Zehra Meltem Sevinç (20) ise ambulansla kaldırıldıkları Malkara Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamlarını yitirdi.
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