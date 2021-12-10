Alman kanalı DW'de Almanlara ayar verdi!

22 Aralık’ta vizyona girecek Matrix Resurrections için yeni bir video yayınlandı

Matrix Resurrections için hazırlanan videoda Neo’yu oynayan Keanu Reeves’in oynadığı Neo karakteri ile Jessica Henwick’in oynadığı mavi saçlı kız, Tokyo’ya giden bir trene binmek için bir kapıdan geçiyorlar. Ancak daha sonra başka bir kapıdan geçerek gizemli bir odaya giriyorlar ve burada ilk filmden bir klip gösteriliyor.