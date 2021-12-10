Alman kanalı DW'de Almanlara ayar verdi!
Tarihçi İlber Ortaylı, Alman medyasından Deutsche Welle'nin Türkiye hakkında Çerkeslere yönelik asimilasyon politikası uyguladığı iddialarını reddedip, Nazi soykırımlarını hatırlatarak cevap verdi.
Alman yayın organı Deutsche Welle, Türkiye'deki Çerkesler'in asimile edildikleri iddiasını ileri süren bir haber yayınlamıştı. Kamuoyunda geniş tepki çeken haberde, Çerkesler hakkında tarih yorumu ile birlikte Türkiye'de yaşayan Çerkes nüfusun asimilasyona maruz kaldıkları iddia edildi. Haberde, "Dünyada en fazla Çerkes nüfusu Türkiye'dedir ve maalesef en büyük asimilasyon da Türkiye'dedir." ifadelerine yer verilmişi.
Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Almanya merkezli kanalın Türkiye'de yayın yapan şubesi DW Türkçe kanalında sözkonusu iddialara cevap verdi. DW Türkçe'den Nevşin Mengü'nün programında konuşan Ortaylı, iddiaları kesin bir dille reddederken Almanya'nın yakın tarihinde çingenelere, Yahudilere yönelik katliam ve asimilasyon uygulamalarını hatırlattı.