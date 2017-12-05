Alıkonulan Suriyeli kuyumcu kurtarıldı

05.12.2017 21:46:35

Mardin'in Ömerli ilçesinde alıkonulan Suriyeli kuyumcu operasyonla kurtarıldı.

Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede kuyumculuk yapan Suriye uyruklu bir kişinin 1 Aralık'ta alıkonulduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Polis ekiplerinin yaptığı araştırma sonucu, Suriyeli kuyumcuyu kaçırdığı değerlendirilen 3 şüpheli, aynı gün saklandıkları eve düzenlenen operasyonla yakaladı.

Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda kaçırılan Suriyeli kuyumcu, Artuklu ilçesine bağlı Kabala Mahallesi'nde kiralık bir araçta elleri bağlı halde bulundu.

Gözaltına alınan 3 zanlı işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.