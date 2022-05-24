DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

16,0894 ₺

EURO

17,2923 ₺

ALTIN

964,08 ₺

BİST

2.375,00 ₺

Ali Koç’tan Kütahyalı’ya: Sabun gibisin valla

Ali Koç, geçmişte FETÖ hakkındaki övgülerini hatırlattığı gazeteci Kütahyalı’nın bir anda bağırması üzerine Koç, “Sabun gibisin, ele avuca gelmiyorsun' dedi.

2022-05-24 19:08:05

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bir televizyon programında Rasim Ozan Kütahyalı'nın FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'i övdüğü dönemi hatırlatarak şunları söyledi:

"İnsanlar yaptıklarından sorumludur. FETÖ'nün en önemli ayağı medyaydı. Sen de içindeydin. Önce yücelt sonra göçert. Ergenekon, Balyoz hepsinde vardın. Terör örgütünün dibinde sensin.”

Ali Koç'un sözlerine Kütahyalı da bağırarak cevap verince Koç, “Sabun gibisin valla.. sabun gibisin, ele avuca gelmiyorsun" sözleriyle eleştirdi.

Türkiye’nin ilk insanlı uzay görevi başlıyor

Türkiye’nin ilk insanlı uzay görevi başlıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli Uzay Programı kapsamında belirlenen 'Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu' görevini başlattığını bildirdi.
'TEKNOFEST Azerbaycan' için hazırlıklar sürüyor

'TEKNOFEST Azerbaycan' için hazırlıklar sürüyor

Türk Yıldızları ile SOLOTÜRK, Bakü semalarında deneme uçuşları yaptı.
Iğdır'ın Testere Vadisi'ndeki kayalıklar FPV dron ile görüntülendi

Iğdır'ın Testere Vadisi'ndeki kayalıklar FPV dron ile görüntülendi

Tuzluca ilçesine bağlı Göktaş köyünde bulunan vadi, yamaçlarında birbirinden farklı yüksekliklerde yüzlerce dik kayayı barındırıyor.
Sokak Ropörtajı Yapan Muhabiri Çileden Çıkaran Vatandaş

Sokak Ropörtajı Yapan Muhabiri Çileden Çıkaran Vatandaş

Kendisine mikrofon uzatılan vatandaş, sorduğu sorulardan dolayı sokak ropörtajı yapan muhabire sert tepki gösterdi.
Görüş Bildir Bizimle Paylaş