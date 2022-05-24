Ali Koç’tan Kütahyalı’ya: Sabun gibisin valla

Ali Koç, geçmişte FETÖ hakkındaki övgülerini hatırlattığı gazeteci Kütahyalı’nın bir anda bağırması üzerine Koç, “Sabun gibisin, ele avuca gelmiyorsun' dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bir televizyon programında Rasim Ozan Kütahyalı'nın FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'i övdüğü dönemi hatırlatarak şunları söyledi:

"İnsanlar yaptıklarından sorumludur. FETÖ'nün en önemli ayağı medyaydı. Sen de içindeydin. Önce yücelt sonra göçert. Ergenekon, Balyoz hepsinde vardın. Terör örgütünün dibinde sensin.”

Ali Koç'un sözlerine Kütahyalı da bağırarak cevap verince Koç, “Sabun gibisin valla.. sabun gibisin, ele avuca gelmiyorsun" sözleriyle eleştirdi.