Ali Koç başkanlığa aday olmayacak mı? Fenerbahçe Başkanı kim olacak?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısı çevirimiçi olarak yapıldı. Kurul toplantısında konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç başkanlık seçimlerde aday olacak mısınız sorusuna net cevap vermedi. Fenerbahçe taraftarları da Ali Koç başkanlığa aday olmayacak mı? sorusunu sormaya başladı. Peki Ali Koç Fenerbahçe başkanlığa aday mı? Koç açıklamasında 'ihtiyaçlar neyi gerektiriyorsa onu yapacağız' dedi. Peki Fenerbahçe Başkanı kim olacak? Ali Koç Fenerbahçe başkanlığına aday olacak mı?

Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç başkanlık seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'de başkanlık seçimi tarihi de belli oldu. Ali Koç seçimlerde aday olacak mısınız sorusuna "ihtiyaçlar neyi gerektiriyorsa onu yapacağız" diyerek yanıt verdi. Fenerbahçe taraftarları da Ali Koç başkanlığa aday olmayacak mı? sorusunu sormaya başladı. Peki Ali Koç Fenerbahçe başkanlığa aday mı? Fenerbahçe Başkanı kim olacak? Ali Koç Fenerbahçe başkanlığına aday olacak mı?

Ali Koç başkanlığa aday olmayacak mı?

Covid-19 tedbirleri kapsamında Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısı çevirimiçi olarak yapıldı. Toplantıda Fenerbahçe'nin geleceğine dair önemli açıklamalarda bulunuldu. Toplantıda konuşan Ali Koç başkanlığa aday olup olmayacağını da yanıtladı. Ali Koç başkanlığa aday olacak mısınız? sorusuna "Şu an net bir şey söylememekle birlikte ihtiyaçlar neyi gerektiriyorsa onu yapacağız" diyerek yanıt verdi. Açıklama sonrası endişelenen taraftarlar Ali Koç başkanlığa aday olmayacak mı? sorusunu sormaya başladı. Ali Koç'un başkanlığa aday olup olmayacağı şu an için netleşmiş değil.

Fenerbahçe Başkanı kim olacak?

Fenerbahçe Başkanı'nın kim olacağı başkanlık seçimi sonunda belli olacak. Şu anda başkanlığa adaylığını açıklayan kimse bulunmuyor.

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi ne zaman yapılacak?

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Kulübümüzün; Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı 29-30 Mayıs 2021 tarihlerinde saat 10.30'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi, Kızıltoprak-Kadıköy/İstanbul adresinde yapılacaktır. İlk toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurul, 5-6 Haziran 2021 tarihlerinde aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır." ifadeleri yer aldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.