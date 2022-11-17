Alham Albashır ve diğer failler adliyede!

Hangi yatırım aracı tercih edilmeli?

Piyasaların dalgalı seyrettiği bir dönemde yatırımcıların aklını karıştıran açıklamalar da öne çıkıyor. Özellikle elinde nakit bulunduranlar için tercih edilmesi gereken rota konusunda Timeturk Ekonomi Müdürü Mehmet Canıtatlı şu değerlendirmeyi yaptı.