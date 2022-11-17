Alham Albashır ve diğer failler adliyede!
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında bulunan Terörist Ahlam Albashır ve diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden polis araçlarına bindirilen zanlılar, zırhlı araçlar eşliğinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi ve Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine sağlık kontrolüne getirildi.
Terörist Ahlam Albashır ve beraberindeki 48 kişi sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki Adalet Sarayına getirildi.