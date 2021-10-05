Aleyna'nın ölümüyle ilgili yeni gelişme! Bir gün önce polise gitmiş

Şüphelilerden Gökhan Argın'ın oğlu Göktürk Argın'ın, Aleyna Ağgül'ün ölümünden sonra olay yerine alkollü geldiği ve üzerinde bıçak olduğu soruşturma dosyasına girdi. Polis tarafından ifadesi alınan Göktürk Argın, “Aleyna lise arkadaşımdı. Son bir ay içerisinde arkadaş çevremden babam ile Aleyna arasında ilişki olduğunu öğrendim. Babamı son bir ay içerisinde Aleyna'nın evinin çevresinde farklı tarihlerde iki kez gördüm. Babamla 4 aydır konuşmuyordum. 29 Eylül günü saat akşam saatlerinde Aleyna ile telefonda bu durumu konuşmaya karar verdim. Eğer babamla bir ilişkisi varsa uzak durmasını isteyecektim. 9 kez aradım. Telefona cevap alamadım. Sonrasında babamı aradım. O da cevap vermedi. Hatta mesaj da gönderdim. Dönüş yapmadı. Sabaha karşı 04.45'te Aleyna'nın evinin ilerisinde bulunan benzin istasyonuna taksiyle geldim. Ters yöne doğru yürürken, polisler beni görünce belimdeki bıçağı ve kimliğimi kendi rızamla teslim ettim. Bıçağı Aleyna'nın akrabalarının saldırabileceği düşüncesiyle yanıma aldım. Polislerden Aleyna'nın vefat ettiğini öğrendim. Ölümüyle benim alakam yok” dedi.