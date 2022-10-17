Alevi aktivist ifşa etti: Lazkiye’de Rus askerleri için genelev inşa etmişler

Suriyeli Alevi aktivist Esed rejiminin ahlaksızlığını ifşa etti: Lazkiye’de Ruslar için genelev inşa edilmiş! Çalıştırılanlar Esed askerlerinin öldürdüğü muhaliflerin eşleri…

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Suriye'de bulunan Rus askerleri için Esed rejiminin kalesi kabul edilen genelevler inşa edildiği öğrenildi. İddiayı ortaya atan Suriyeli Alevi aktivist Kemal Rüstem, Lazkiye'deki Karfis köyündeki Caru'l-Kamer sitesinin fuhuş ve uyuşturucu merkezine dönüştürüldüğünü söyledi.

Kemal Rüstem

Geçmişte bir villadan ibaret olduğunu söylediği Caru'l-Kamer sitesinin mülkiyetinin Cinayet Büro'dan Ali Abbud isimli bir polis memuruna ait olduğunu kaydeden Rüstem, genelev kompleksinin rejimle ilişkili askerlerin memur gibi çalıştığını söyledi.

RUSLAR İNANA PLAZA'YA GİDİYOR

Rus askerleri için ise müstakil bir genelev inşa edildiği öğrenildi. Rüstem, Lazkiye'deki Rus üssü Hımeymim yakınlarındaki İnana Plaza'nın Rus askerleri için geneleve dönüştürüldüğünü söyledi. Kemal Rüstem, daha önce bir restoran olarak hizmet veren İnana Plaza'da Esed askerlerince öldürülen muhaliflerin eşlerinin çalıştırıldığını açıkladı. Rüstem, plazayı Rus subaylarına ek olarak Suriye'deki Rus askerlerinin de kullandığını açıkladı.

İnana Plaza