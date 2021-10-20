Aksungur'un ilk teslimatı Deniz Kuvvetlerine yapıldı
Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen silahlı insansız hava aracı (SİHA) Aksungur'un ilk teslimatı Deniz Kuvvetleri Komutanlığına yapıldı.
Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen silahlı insansız hava aracı (SİHA) Aksungur'un ilk teslimatı Deniz Kuvvetleri Komutanlığına yapıldı.
Birçok İl ve İlçede Bisiklet Eğitimleri Yapılıyor
Bisiklet İnisiyatifi, bugüne kadar hiç bisiklet sürmemiş, denge sorunu yaşayan veya bisiklet sürüş kalitesini ilerletmek isteyenler için bisiklet eğitimleri yapıyor. Bu eğitimlere 7'den 70'e herkes katılabiliyor. Eğitimlerde düşme, kaza gibi sorunlar yaşanmaması için küçük egzersizlerle ilerleniyor, önce bisiklet algısını geliştiriliyor, denge sağlanıyor ve gerekli teknik bilgilerle kaliteli sürüş gerçekleştiriliyor. Bisiklet İnisiyatifi ekibi ile web sitesinden iletişim kurabilirsiniz; www.bisikletinisiyatifi.com
Tarihi köprünün yanına sonradan inşa edilen köprünün kaldırılmasını istiyorlar
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki tarihi Malabadi Köprüsü'nün yanına sonradan inşa edilen köprünün kaldırılması istendi. Mahalle muhtarı Kasım Turan, bu köprünün, 900 yıllık Malabadi'nin yanında kötü bir görüntü oluşturduğunu belirterek, 'Bu köprü, Malabadi'nin çehresini bozmaktadır' dedi.
Kütüphanekolik öğretmen
Erzurum'un Hınıs ilçesine 2018 yılında Türkçe öğretmeni olarak atandığı okula 'Kütüphanesiz Köy Okulu Kalmasın' projesiyle 4 bin kitaplı kütüphane kazandıran Sedat Emrem (30), bu zamana kadar 18 ilde çalışma yaptı. Şu ana kadar 35 kütüphane kuran, eğitim camiasında 'kütüphanekolik' olarak tanınan Emrem '47 okulumuz için 15 bin kitabımız hazır ama yetersiz. Bu noktada destek bekliyorum. Hedefim; 2021 yıl içinde 100 kütüphane açmak' dedi.
Valilikten 'Kürtçe müzik' iddiasına ilişkin açıklama
Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki düğünde istek parçayı hemen çalmayan müzisyen Erdal Erdoğan'ın sazını kırıp yüzüne tekme atan H.K. gözaltına alındı. Olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada 'ırkçı saldırı' olarak paylaşılması üzerine Gaziantep Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada, 'Kürtçe müzikten kaynaklanan ırkçı bir saldırı olduğuna dair yapılan art niyetli paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır' denildi.