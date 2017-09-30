Aksoy: Rusya’nın amacı devrimci güçleri tasfiye etmek

01.10.2017 00:26:25

TIMETURK | HABER MERKEZİ

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Suriye'de sivil yerleşim alanlarına yönelik düzenlenen bombardımanların siyasi çözüm çalışmalarını bitireceği uyarısı yaparak, bundan savaş suçları işleyen Esed rejimine destek veren Rusya'nın sorumlu olacağını bildirdi.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan SMDK Başkan Yardımcısı Selva Aksoy, Rusya'nın faaliyetleri nedeniyle Suriye'de meydana gelen savaş suçlarına göz yumulması gerektiği noktasında uyarıda bulundu. Sivillere yönelik gerçekleştirilen bombardımanların, devrimci güçleri tasfiye etmeyi amaçladığını vurguladı.

“BAŞARISIZLIĞIN SORUMLUSU RUSYA”

Aksoy, Suriye krizinin çözümüne dair yürütülen siyasi çözüm çalışmalarının, bombardımanlar nedeniyle başarısız olması ya da durması halinde, Rusya'nın sorumlu olacağını söyledi.

CİSR EŞ-ŞUĞUR ‘AFET BÖLGESİ' İLAN EDİLDİ

Öte yandan, İdlib'in Cisr eş-Şuğur kasabası Yerel Meclisi tarafından, bu sabah yayınlanan yazılı basın açıklamasında, Esed rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının kasabaya yönelik bombardımanı nedeniyle kasabanın afet bölgesi ilan edildi.

Açıklamada, “Kasabada yaşayan halkın büyük çoğunluğunun civar köylere göç etmesine neden olan şiddetli bombardıman nedeniyle, Cisr eş-Şuğur kasabası afet bölgesi ilan edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Kasabaya acil insani yardım ve ilaç yardımı çağrısı yapılan açıklamada, kasabada sıkışan mültecilerin durumunun düzeltilmesi için de yardım talep edildi.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Esed rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının, Halep'in güney ve batı kırsalında bulunan kasabalara yönelik bombardımanı da devam ediyor. Halep Eğitim Müdürlüğü, bombardımanlar nedeniyle bölgede eğitime ara verdiğini ilan etti.

Suriye Geçici Hükümeti'ne (SGH) bağlı Halep Eğitim Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Rusya ve rejim güçlerinin bombardımanlarının savaş suçu olduğuna vurgu yapılırken, bombardımanlar nedeniyle yüzlerce öğrencinin eğitim gördüğü iki okulun kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.

Rusya'nın, çatışmaların ve bombardımanın azaltılması anlaşmasını ihlal ettiğine işaret edilen açıklamada, bombardımanlar nedeniyle eğitime ara verilmesinin, 150 bin öğrenciyi eğitimden mağdur bıraktığı vurgulandı.

Rusya'ya ait savaş uçakları, bugün, İdlib'in 31 kasaba ve köyüne yönelik 65 hava saldırısı düzenledi.