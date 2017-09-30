Aksaray'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 5 yaralı

01.10.2017 02:24:06

Aksaray'da, otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Bir şirketin çalışanlarını taşıyan Ramazan Öztürk (33) yönetimindeki 68 S 0365 plakalı yolcu minibüsü, Hürriyet Mahallesi 4739 Sokak'ta sürücüsü henüz belirlenemeyen 68 KD 083 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, minibüste bulunan Orhan Palalı (28) ve Mustafa Okudan (29) ile otomobilde bulunan Ömer Erdoğan (22), Yunus Emre Başer (24) ve Gökhan Taşpazar (24) yaralandı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Erdoğan, Başer ve Taşpazar'ın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza nedeniyle sokakta bulunan bazı elektrik direklerinde hasar meydana geldi.



