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Akkuyu NGS inşaatında yıldırım düşmesiyle yangın çıktı

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaatında yıldırım düşmesiyle yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürüldü.

2021-10-31 21:45:11

Kuvvetli yağışın etkili olduğu ilçede, yapımı devam eden Akkuyu NGS inşaatına yıldırım düştü. Yıldırımın düştüğü alanda küçük çaplı yangın çıktı. Santralin söndürme ekipleri, kısa sürede alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında can kaybı ve yaralanmanın olmadığı bildirildi.

'YANGIN TAMAMEN SÖNDÜRÜLDÜ'

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangına ilişkin Akkuyu Nükleer A.Ş. açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Akkuyu NGS sahasında itfaiyenin kontrol paneline yakın enerji nakil hattına yıldırım düşmesi sonucu, yardımcı trafo merkezi alanında bir yangın çıktığı acil bir mesajla öğrenilmiştir. Anında olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın önce kontrol altına alınmış, sonra da tamamen söndürülmüştür. Olay sonucunda kimse yaralanmamıştır. Tüm birimler, Akkuyu NGS sahasının acil müdahale prosedürüne ilişkin görevleri hızlı bir şekilde yerine getirmiştir. Yıldırım düşmesi, trafo merkezi alanındaki elektrik hatlarının altyapısına kısmen zarar vermiştir. Sahaya yeniden elektrik verilmesi sağlanmıştır. Şantiyedeki tüm inşaat çalışmaları her zamanki işleyişi ile devam etmektedir" denildi. DHA

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