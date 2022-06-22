AKINCI'dan yeni rekor

İHH Somali’de iki yeni cami inşa etti

İHH İnsani Yardım Vakfı, hayırseverlerin destekleriyle Somali’nin Mogadişu ve Beydavaşehirlerinde iki yeni cami inşa etti. İHH’nın bugüne kadar Somali’de açtığı cami ve mescid sayısı 10’a ulaştı.