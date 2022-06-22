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AKINCI'dan yeni rekor

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, AKINCI'nın 45 bin 118 feet ile yeni bir irtifa rekoru kırdığını açıkladı.

2022-06-22 22:12:28

Türkiye'de yüksek teknolojili savunma sanayiinde rekor üstüne rekor kırılıyor. Türkiye, insansız hava araçlarında dünyanın en önemli ülkelerinden. Geliştirilen teknolojilerle bu alanda önemli mesafeler kat edildi.

Taarruzi insansız hava aracı Bayraktar AKINCI'dan bir rekor haberi geldi.

Test uçuşunda 45 bin 118 feet yüksekliğe çıktı

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, AKINCI'nın 45 bin 118 feet ile yeni bir irtifa rekoru kırdığını duyurdu.

Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Sevdamız kuşun kanadında, hayat sırrının suyunu bulutların zirvesinde ararken. AKINCI kendine ait olan milli havacılık irtifa rekorunu tekrar kırdı: 45.118 ft."

 

AKINCI'dan yeni rekor

AKINCI'dan yeni rekor

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, AKINCI'nın 45 bin 118 feet ile yeni bir irtifa rekoru kırdığını açıkladı.
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