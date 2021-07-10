AKINCI 1.360 kilogram yükle 13 buçuk saat uçtu!

'HİSAR'dan iki müjde birden'

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından 'HİSAR Hava Savunma Sistemleri'nde gelinen son duruma ilişkin bilgi verdi. 'HİSAR'dan iki müjde birden.' ifadesini kullanan Demir, 'HİSAR A+ sistemi tüm unsurlarıyla teslim edildi. Harp başlıklı atışında yüksek hızlı hedefi uzak menzil ve yüksek irtifada imha eden HİSAR O+ ise seri üretime geçiyor. Hayırlı olsun. Durmak yok yola devam.' değerlendirmesinde bulundu. Savunma Sanayii Başkanlığından yapılan açıklamada da konuya ilişkin detaylara yer verildi. Buna göre, HİSAR Hava Savunma Sistemleri, SSB projesi olarak, Aselsan-Roketsan iş birliğinde yerli ve milli şekilde yürütüldü. Harp başlığı ise TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirildi. 360 derece etkinliğe sahip sistem, 6 hedefe aynı anda angajman ve ateşleme yapabiliyor. HİSAR A+ sisteminin önleme menzili 15 kilometre iken HİSAR O+ sistemininki 25 kilometreyi buluyor.