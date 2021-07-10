AKINCI 1.360 kilogram yükle 13 buçuk saat uçtu!
Bayraktar AKINCI TİHA 1.360 kilogram faydalı yükle 13 saat 24 dakika uçtuBAYKAR açıklamasına göre, Bayraktar AKINCI TİHA kabiliyetlerini adım adım geliştiriyor. Bayraktar AKINCI TİHA, Çorlu'da devam eden tasarım doğrulama faaliyetleri kapsamında SSB ile kullanıcı kuvvetlere ait resmi heyetlerin huzurunda yaptığı uçuşta 3000 libre (1.360 kilogram) faydalı yükle havalandı. Kalkış ağırlığı 6 tonu (6.049 kilogram) geçen AKINCI, tam yüke yakın faydalı yük ile güçlü bir performans sergileyerek 30 bin feet (9 bin 144 metre) irtifaya kadar yükseldi. Bayraktar AKINCI, 8 Temmuz'da gerçekleştirdiği 25 saat 46 dakika süren uçuşta, 38 bin 39 feet (11 bin 594 metre) yüksekliğe çıkarak Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırmıştı.