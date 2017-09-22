Akif Ekici



Akif Ekici 13 Temmuz 1955 yılında Gaziantep'te doğdu.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde başladığı yüksek öğrenimini yarıda bırakarak, 1977 yılında iş hayatına atıldı.

SODEP'in kurucu üyelerinden olup ilçe yönetim kurulu üyeliği yaptı.



SHP-SODEP birleşmesinde yönetim kurulu üyeliği, CHP ve SHP'de il başkan yardımcılığı yaptı.

CHP, SODEP ve SHP'de kurultay delegeliklerinde bulundu

1999–2004 yılları arasında Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilliği, 1999–2004 Şehitkamil Belediyesi Meclis üyeliği yaptı.

1999–2004 yılları arasında Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttü.



2002–2004 yılları arasında Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Kurucular Kurulu Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu.



1996-2003 yılları arasında Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeliği, 1999–2003 yılları arasında Gaziantep Sanayi Odası Meclis Üyeliği, yine aynı tarihlerde GSO Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerini birlikte yürüttü.



1998-2000 yılları arasında Gaziantep Serbest Bölgesi Kurucusu ve İşleticisi GASBAŞ'ta Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği yaptı.



1994-1999 yılları arasında Gaziantep Organize Sanayici İşadamları Derneği (GOSİAD) Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

23. ve 26. dönem CHP Gaziantep milletvekilidir.



Evli ve 4 çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

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