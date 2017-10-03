Akhisarspor, Okan Buruk'la farklı

03.10.2017 12:03:01

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon 26. haftada Teleset Mobilya Akhisarspor'un başına geçen teknik direktör Okan Buruk, yeşil-siyahlı takımla 16 maçta 34 puan topladı.

Geçen sezon 25. haftanın ardından 18 golle ligin en az gol atan ekibi olan ve 27 puan ve averajla düşme hattının hemen üzerinde, Çaykur Rizespor'un 7 puan önünde yer alan Teleset Mobilya Akhisarspor, Okan Buruk'un göreve gelmesiyle çıkışa geçti. Ligde geçen sezon son 9 haftada 6'sı üst üste olmak üzere 7 galibiyet alan ve 21 puana ulaşan yeşil-siyahlı takım bu periyotta attığı 28 golle de ilk 25 haftalık gol performansını geçmişti.

Bu sezon ilk 7 haftada 13 puana ulaşan yeşil-siyahlı ekip, Buruk yönetiminde ligde çıktığı 16 maçta 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Bu müsabakalarda 36 gol atan yeşil-siyahlı ekip, kalesinde ise 17 gol gördü.

Okan Buruk, Süper Lig'de Akhisarspor'da görev yapan teknik direktörler içinde en başarılı isim konumunda bulunuyor. Okan Buruk'un Ege temsilcisinde görev yaptığı 16 maçlık periyotta Süper Lig'de kulüplerinde görev yapmayı sürdüren isimler içinde Buruk, en başarılı 3. isim oldu.

Galatasaray'ın Igor Tudor'la 37, Beşiktaş'ın Şenol Güneş'le 36 puana ulaştığı 16 haftalık süreçte Okan Buruk ise Teleset Mobilya Akhisarspor'un başında 34 puan elde etti.

Süper Lig'de Okan Buruk'un görev yaptığı 16 haftada, teknik direktörlerini değiştirmeyen ekiplerin performansları şöyle:

Teknik direktör O G B M A Y Av. P Igor Tudor (Galatasaray) 16 12 1 3 37 18 19 37 Şenol Güneş (Beşiktaş) 16 11 3 2 38 17 21 36 Okan Buruk (Akhisarspor) 16 11 1 4 36 17 19 34 Abdullah Avcı (Medipol Başakşehir) 16 10 3 3 28 18 10 33 Safet Susiç (Aytemiz Alanyaspor) 16 7 1 8 30 33 -3 22 Ersun Yanal (Trabzonspor) 16 4 7 5 28 26 2 19 Kemal Özdeş (Kasımpaşa) 16 4 4 8 20 30 -10 16