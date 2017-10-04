Akhisarspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları
04.10.2017 20:40:55
Süper Lig'de 15 Ekim Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Teleset Mobilya Akhisarspor, müsabakanın hazırlıklarına başladı.
Süper Lig'de 15 Ekim Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Teleset Mobilya Akhisarspor, müsabakanın hazırlıklarına başladı.
Ligde 29 Eylül Cuma günü Fenerbahçe'yi 1-0 yendikten sonra 4 gün izin yapan Teleset Mobilya Akhisarsporlu futbolcular, 8. haftadaki Trabzonspor maçının ilk antrenmanını Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde gerçekleştirdi.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından 5'e 2 pas çalışması yapan futbolcular antrenmanı çift kale maç ile tamamladı.
Ege temsilcisinde sakatlığı bulunan Hasan Ali Adıgüzel antrenmana katılmadı.