'Akdeniz'in Sibiryası'nda Antep fıstığı yetiştirdi

04.10.2017 11:50:09

SİNAN DORUK - Akdeniz ikliminin etkili olduğu Kahramanmaraş'ta vatandaşların "Akdeniz'in Sibiryası" olarak adlandırdıkları Afşin ilçesinde bir çiftçi, 43 yıl önce dikilen menengiç ağaçlarını aşılayarak Antep fıstığı yetiştiriyor.

Afşin'de yaşayan İhsan Zincirkıran, Alimpınar Mahallesi'nde 1974'de kayınpederi tarafından 8 dönüm araziye dikilen 80 menengiç ağacına, vatandaşların "Burada fıstık yetişmez, deneme" yönündeki uyarılarına rağmen Antep fıstığı aşıladı.

Aşıdan sonra ağaçların düzenli bakım ve ilaçlamalarını yapan Zincirkıran, geçen yıl 200 kilogram verim aldığı Antep fıstığı ağaçlarından bu yıl 800 kilogram ürün bekliyor.

Zincirkıran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 43 yıllık menengiç ağaçlarına Antep fıstığı aşıladığını ve düzenli bakımını yaptığını anlattı.

Ağaçlardan 2016'da ilk ürün olarak 200 kilogram Antep fıstığı topladıklarını söyleyen Zincirkıran, bu yıl ise 800 kilogram civarında ürün hasat etmeyi hedeflediğini belirtti.

Halk arasında "Sibirya" olarak adlandırılan Afşin'de Antep fıstığı yetişmesinin kendileri için sevindirici olduğunu dile getiren Zincirkıran, şunları kaydetti:

"Bin 300 rakımda Antep fıstığının yetişmesi çok rastlanan bir durum değil ama biz şu anda bahçemizden fıstıklarımızı toplamaya başladık. Bahçemizi daha da genişletmek istiyoruz. Zamanla bakım ve ilaçlama konusunda deneyim kazandık. Afşin İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüzün desteğiyle fıstık ağaçları Afşin'in her yerine yayılabilir. Biz Afşin'de fıstığın yetişebileceğini ispatladık. Afşin'deki çiftçilerimizi bahçemize davet ediyorum. Baksınlar, incelesinler. Bu ürünün ilçemizde yetiştirilmesinde fayda olacağına inanıyorum. Ben elimden geldiğince yardımcı olmaya hazırım."

- "Fıstıklarımız gayet güzel bir şekilde tutmuş"

Afşin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muttalip Kurt da sıcak iklimi seven Antep fıstığının kışları sert geçen bir coğrafyada yetiştirilmesinin büyük bir başarı olduğunu vurguladı.

Antep fıstığının sadece Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yetiştirilebildiği yönünde bir algı olduğunu ifade eden Kurt, "Antep fıstığının iklim isteğinin çok geniş olduğunu, 'bin 200 metre rakımlı kışları sert geçen bir coğrafyada Antep fıstığı yetişmez' algısının yanlış olduğunu hep birlikte görüyoruz. Antep fıstıklarımız gayet güzel bir şekilde tutmuş. Çiftçimiz birinci hasadı yapmış, bundan sonra olgunlaşacak hasatlarını bekliyor." dedi.

Afşin'de yetişen fıstığın ürün kalitesinin yüksek olduğuna dikkati çeken Kurt, bahçede gördükleri rekoltenin de kendilerini şaşırttığını dile getirdi. Kurt, "Hem iç doluluğu hem büyüklüğü oldukça iyi. İnşallah geliştirmeye devam ederiz. Fıstık dikili alan miktarı 8 dekarlardan 80 ve 800 dekarlara çıkar diye umut ediyoruz ve bu yönde çalışmalarımızı yapacağımızı belirtmek istiyorum. Çiftçilerimizin de yanındayız. Bakımından budamasına, gübrelemesinden ilaçlamasına kadar elimizden geldiğince destek olacağız. Bilgimiz dışında kalan, uzmanlık gerektiren yerlerde bakanlığımızın enstitüleriyle irtibata geçip bu bölgedeki fıstık olayını araştırılmasını isteyeceğiz." diye konuştu.



