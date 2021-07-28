Akdeniz'in dibindeki fay kırığı canlılara yuva oldu
Adana'da 1998'de meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Hatay'ın Arsuz ilçesi kıyısında oluştuğu belirlenen fay kırığı, deniz canlılarının yuvası haline geldi. Ceyhan ilçesindeki deprem nedeniyle oluştuğu belirlenen yaklaşık bir kilometre uzunluğundaki fay kırığı, denizin 13-18 metre altında ve kıyıdan 15-20 metre uzaklıkta doğal resif görevi görüyor. Çeşitli deniz canlılarına da ev sahipliği yapan fay kırığı, dalış tutkunları için de cazibe merkezi konumunda bulunuyor. Bölgede, turistik amaçlı dalışlar düzenleniyor, dalgıçlar fay kırığı içerisindeki biyolojik çeşitliliği keşfetmenin keyfini yaşıyor.