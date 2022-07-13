Akciğerleri temizlemenin ve sağlıklı tutmanın doğal yolları

Akciğerler, kalbin her iki tarafında, omurganın yanında bulunan temel bir solunum organıdır. Akciğerlerin ana görevi kana atmosferden oksijen taşıma ve karbondioksitin dışarı atılmasını sağlamaktır. Vücut hücrelerinin sağlıklı çalışması ve büyümesi için oksijene ihtiyacı vardır. Akciğerler asla dinlenmez. Sağlıklı bir kişi günde 25.000 kez nefes alır. Vücut akciğerleri korumak için tasarlanmış bir doğal savunma sistemine sahiptir. Bu sistem mikropları akciğerden uzak tutar. Ancak solunum yollarına giren bazı zararlı maddeler akciğerlerin düzgün çalışmasını engelleyerek akciğer hastalıklarına neden olur. En yaygın akciğer hastalıkları astım, kronik obstrüktif pulmoner hastalığı (COPD), bronşit, pnömoni, amfizem, kistik fibroz, tüberküloz, akciğer kanseri ve akut solunum distres sendromu (ARDS) dur. Akciğer hastalığı olan kişiler nefes almakta zorluk çekerler ve bazı hastalıklar solunum yetmezliğine neden olur. Akciğerleri temizlemek için birçok yöntem vardır. Basit yaşam tarzı değişiklikleri, diyet değişiklikleri ve sağlıklı alışkanlıklar akciğerler için oldukça yararlı olabilir.