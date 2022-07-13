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Akciğerleri temizlemenin ve sağlıklı tutmanın doğal yolları

Yaşantımızı sağlıklı ve kaliteli olmasını sağlayan iç organlarımızdan biri de akciğer. Akciğerlerimiz ne kadar sağlıklı olursa günlük hayatta yaptığının aktiviteler de o kadar kolay ve zevkli olur. Fark etmeden akciğerleri kirleten bazı hatalar yapıyor ve zamanla akciğerleri kirletip sağlığını bozabiliyoruz. İşte tam da bu nedenden dolayı akciğerleri temizlemenin yollarını bilmek hayatı önem taşıyor. Akciğerleri temizlemenin ve sağlıklı tutmanın 6 doğal yolu...

Akciğerleri temizlemenin ve sağlıklı tutmanın doğal yolları
13.07.2022 18:05:51
Akciğerleri temizlemenin ve sağlıklı tutmanın doğal yolları
Akciğerler, kalbin her iki tarafında, omurganın yanında bulunan temel bir solunum organıdır. Akciğerlerin ana görevi kana atmosferden oksijen taşıma ve karbondioksitin dışarı atılmasını sağlamaktır. Vücut hücrelerinin sağlıklı çalışması ve büyümesi için oksijene ihtiyacı vardır. Akciğerler asla dinlenmez. Sağlıklı bir kişi günde 25.000 kez nefes alır. Vücut akciğerleri korumak için tasarlanmış bir doğal savunma sistemine sahiptir. Bu sistem mikropları akciğerden uzak tutar. Ancak solunum yollarına giren bazı zararlı maddeler akciğerlerin düzgün çalışmasını engelleyerek akciğer hastalıklarına neden olur. En yaygın akciğer hastalıkları astım, kronik obstrüktif pulmoner hastalığı (COPD), bronşit, pnömoni, amfizem, kistik fibroz, tüberküloz, akciğer kanseri ve akut solunum distres sendromu (ARDS) dur. Akciğer hastalığı olan kişiler nefes almakta zorluk çekerler ve bazı hastalıklar solunum yetmezliğine neden olur. Akciğerleri temizlemek için birçok yöntem vardır. Basit yaşam tarzı değişiklikleri, diyet değişiklikleri ve sağlıklı alışkanlıklar akciğerler için oldukça yararlı olabilir.
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Akciğerleri temizlemenin ve sağlıklı tutmanın doğal yolları
1. TÜTÜNLÜ ÜRÜNLER KULLANMAYIN
 
Sigara dumanı binlerce zararlı kimyasal içerir. Sigara bir sürü sağlık sorununa neden olur. Aslında, sigara akciğer kanseri ve KOAH gibi ciddi akciğer hastalıklarının başlıca nedenidir. Sigara dumanı hava yollarını daraltır ve nefes almanızı zorlaştırır. Kronik inflamasyona veya akciğerlerde şişliğe neden olur. Sigara dumanı zamanla akciğer dokularını tahrip ederek akciğer kanserine yakalanma riskini arttırır. Sigarayı bırakarak yaşam kalitenizi arttırabilirsiniz. Sigarayı bırakmak için gerekirse profesyonel destek alabilirsiniz.
 
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Akciğerleri temizlemenin ve sağlıklı tutmanın doğal yolları
2. DUMANLI ORTAMLARDA DURMAYIN
 
Akciğerlerinizi temizlemek için hem sigarayı bırakmanız hem de sigara içilen ortamlarda bulunmaktan kaçınmanız gerekir. Pasif içicilik de genel vücut sağlığını bozarak çeşitli akciğer hastalıklarına neden olur. Aşağıdaki yöntemleri kullanarak pasif içicilikten kurtulabilirsiniz. İnsanların evinizde, arabanızda ya da iş yerinizde sigara içmesine izin vermeyin. Dumansız hava sahasını destekleyen işletmeleri ve faaliyetleri destekleyin. Sigara içilmesinin serbest olduğu kamu binalarında durmayın. Seyahat ederken dumansız otellerde kalın.
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Akciğerleri temizlemenin ve sağlıklı tutmanın doğal yolları
3. HAVA TEMİZLİĞİNE DİKKAT EDİN
 
Havada bulunan bazı zararlı maddelerde akciğer hastalıklarına neden olur. Çamaşır ürünleri ve oda spreylerinin sentetik kokuları bile zehirli kimyasallar yayarlar. Çok kirli ve sanayileşmiş alanlardan kaçının. Havası pis olan yerlerde yürümeyin, araba kullanın. Bina ve evlerinizde çevre dostu, formaldehit içermeyen boyalar kullanın.
 
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Akciğerleri temizlemenin ve sağlıklı tutmanın doğal yolları
4. ÇİÇEK BESLEYİN
 
Bir 1980′ de yapılan NASA çalışmasında, evde beslenen çiçeklerin havadaki formaldehit, benzen ve trikloroetilen gibi ortak uçucu organik bileşikleri temizlediği tespit edilmiştir. 100 metre kare evde en az iki saksı çiçek beslemeniz gerekir. Eğrelti, örümcek bitkisi, barış zambağı, bambu palmiye, aloe vera, dracaena, ve diğerleri gibi iç mekan bitkilerini besleyebilirsiniz. Aerosol spreyler kullanmaktan kaçının.
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Akciğerleri temizlemenin ve sağlıklı tutmanın doğal yolları
5. DERİN NEFES EGZERSİZLERİ YAPIN
 
Nefes egzersizleri sayesinde vücuttaki her hücreye oksijen gider. Yeterli oksijen olamayan insanların akciğer ve kalp hastalıklarına yakalanma riski daha fazladır. Rahatlatıcı ve sakin bir yerde oturun. Gözlerinizi kapatın ve burnunuzdan derin nefes alın. Yavaş yavaş nefes verin. Tekrar nefes alıp nefesinizi birkaç saniye tutun, sonra yavaş yavaş nefes verin. Bu nefes egzersizini 6 ila 8 kez tekrarlayın.
 
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Akciğerleri temizlemenin ve sağlıklı tutmanın doğal yolları
6. ÜFLEMELİ ÇALGILAR ÇALIN
 
Akciğerlerinizi temizlemek için flüt, obua, tuba, saksafon veya klarnet gibi üflemeli enstrümanları çalabilirsiniz. Bu enstrümanları çalabilmek için akciğerlerinizin kapasitesinin tamamını kullanmanız gerekir. Böylece akciğerlerinize egzersiz yaptırmış olursunuz. Ayrıca ciğerlerinizin hava alma kapasitesini arttırırsınız. Üflemeli çalgılar diyaframı çalıştırır ve akciğerlerin sağlığını arttırır. Kaynak: Posta
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