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Akciğerindeki kabak çekirdeği operasyonla alındı

Karabük'te, geçmeyen nefes darlığı ve öksürük şikayeti ile hastaneye giden 57 yaşındaki Hatice U.’nun akciğerinde tespit edilen kabak çekirdeği yapılan operasyonla çıkarıldı. Karabük’te yaşayan Hatice U. geçmeyen nefes darlığı ve öksürük şikayeti nedeniyle Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gitti. Göğüs hastalıkları polikliniğinde muayene edilen Hatice U.’nun tomografisi çekildi. Hatice U.’nun akciğerinde bir cisim görüldü. Yapılan operasyonla akciğerindeki kabak çekirdeği alındı.

2021-09-30 19:32:38
Kitap severlerin ‘üzücü’ kaybı

Kitap severlerin ‘üzücü’ kaybı

İstiklal Caddesi’nin simge mekanlarından ‘Denizler Kitapevi’nin kapatılacağı duyuruldu. İslam Tarihi Yazarı Hasan Mert Kaya, twitter hesabından duyurduğu mesajında şu ifadeleri kullandı: İstiklâl Caddesi, Denizler Kitapevi. Yaşayan, nefes alan bir hafızaydı. Kitap, efemera meraklılarının keyifli sohbetlerinin yapıldığı üst kata çıkan merdivenleri bile bir tarihti. İstiklâlin kitap kokan süsüydü. Az önce üç gün sonra kapanacağını öğrendim. Falafelci oluyormuş.
Fırsatçı emlakçılara dikkat

Fırsatçı emlakçılara dikkat

TIMETURK Ekonomi Müdürü Mehmet Canıtatlı, hızla artan kira fiyatlarinda fırsatçılık yapan emlakçıların olduğunu belirterek, tüketicilere, markalı emlak danışmanlık firmalarına öncelik vermelerini önerdi.
Kira kavgası büyüyor

Kira kavgası büyüyor

Son bir yıl içinde İstanbul'da konut kiralarının katlanması eski kiracılarla ev sahiplerini karşı karşıya getirdi.
Kargo görevlisine yumruklu saldırı kamerada

Kargo görevlisine yumruklu saldırı kamerada

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Yakup A., evinin önünde malzeme ayıran kargo görevlisi O.Ç.'ye yumruk atarak saldırdı. İhbarla gelen polisi gören Yakup A., taş atarak evinin camlarını kırdı. Bu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, 24 Eylül'de, Körfez'e bağlı Hacı Osman Mahallesi Can Sokak'ta meydana geldi. Yakup A., evinin önünde durup, araçta kargo malzemelerini ayıran dağıtım görevlisi O.Ç.'ye saldırdı. Araçtan inip, polise haber veren O.Ç.'ye yumruk atmaya devam eden Yakup A., ekipleri görünce taş atarak, kendi evinin camlarını kırdı. Daha önce de bir kişiye saldırdığı belirtilen ve gözaltına alınan Yakup A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Saldırı anı ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.
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