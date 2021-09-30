Akciğerindeki kabak çekirdeği operasyonla alındı
Karabük'te, geçmeyen nefes darlığı ve öksürük şikayeti ile hastaneye giden 57 yaşındaki Hatice U.’nun akciğerinde tespit edilen kabak çekirdeği yapılan operasyonla çıkarıldı. Karabük’te yaşayan Hatice U. geçmeyen nefes darlığı ve öksürük şikayeti nedeniyle Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gitti. Göğüs hastalıkları polikliniğinde muayene edilen Hatice U.’nun tomografisi çekildi. Hatice U.’nun akciğerinde bir cisim görüldü. Yapılan operasyonla akciğerindeki kabak çekirdeği alındı.