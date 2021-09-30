Akciğerindeki kabak çekirdeği operasyonla alındı

Kargo görevlisine yumruklu saldırı kamerada

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Yakup A., evinin önünde malzeme ayıran kargo görevlisi O.Ç.'ye yumruk atarak saldırdı. İhbarla gelen polisi gören Yakup A., taş atarak evinin camlarını kırdı. Bu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, 24 Eylül'de, Körfez'e bağlı Hacı Osman Mahallesi Can Sokak'ta meydana geldi. Yakup A., evinin önünde durup, araçta kargo malzemelerini ayıran dağıtım görevlisi O.Ç.'ye saldırdı. Araçtan inip, polise haber veren O.Ç.'ye yumruk atmaya devam eden Yakup A., ekipleri görünce taş atarak, kendi evinin camlarını kırdı. Daha önce de bir kişiye saldırdığı belirtilen ve gözaltına alınan Yakup A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Saldırı anı ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.