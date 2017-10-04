AK Partili Turan'dan 'saray masrafı' açıklaması

04.10.2017 22:57:08

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan'dan muhalefetin saray söylemlerine sert yanıt geldi.

Ana muhalefet partisinin en büyük talihsizliğinin her gün sadece konuşmak için gelip gittiğini söyleyen Bülent Turan, "Kendi dünyasındaki yaklaşımını ifade edip gitmesi. Aslında burada kalıp izleseler, bu konuların konuşulduğunu, değerlendirildiğini görseler böyle konuşmayacaklar" ifadelerini kullandı.

Turan konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Dün talihsiz bir mesele yaşadık biri geldi bağırdı çağırdı gitti. Az öncede hanfendi geldi. Dört dakika içinde bir şeyler söyledi gidecek muhtemelen. Sorun şu partinin devamı esastır. Kırk defa değil dörtyüz defa cevap verdik. Külliyenin rejimi demek, Külliyenin ekonomisi demek öncelikle bu milletin oylarıyla seçilen, yüzde elli iki oy alan bir genel başkanın bir cumhurbaşkanının çalışma ofisine dolayısıyla bu millete hakaret demektir."

"KILIÇDAROĞLU'NUN DA OFİSİ VAR"

Başkan Vekili Turan, Kılıçdaroğlu'nun da ofisinin olduğunu belirterek, "CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun da ofisi var. Orada çalışacak, çalışıyor. Bugün Cumhurbaşkanımız var, yarın başkası gelir. O ofisler o makamlar bu milletin ofisleri makamları, Tapu genel müdürlüğünde ofisi var, Meclisin de var, Cumhurbaşkanımızın da var. Bu ülkenin büyümesinden bu ofislerin, bu kurumların büyümesinden niye rahatsız oluyorsunuz" şeklinde konuştu.

"OFİSLER HER KURUM İÇİN LAZIMDIR"

Turan, konuşmasını "Aynı şeyi söyleyip farklı sonuç beklemek makul bir tavır değil. Bu saray dilinden, bu rejim iadelerinden vazgeçin artık. Ofisler her kurum için lazımdır. İyi ofis iyi çalışma şartları da en çok bu milletin cumhurbaşkanına ve makamlarına yakışır. Cumhurbaşkanımızın nasıl bir mahallede nasıl bir evde kaldığını yıllardır herkes bilir. Dünyanızı açın bence, ayaklarınızı yere sağlam basın muhalefet olarak gelin kavga edelim, tartışalım, anlaşalım…" sözleriyle bitirdi.