AK Partili başkanın aracı yakıldı
Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi'nde yol kesen PKK'lılar, durdurdukları AK Parti İlçe Başkanı Kamil Durmuş'a ait aracı ateşe verdi.
04.10.2017 00:30:35
Şırnak-Beytüşşebap karayolunun 25'inci kilometresindeki Günyüzü Köyü yakınlarında bugün saat 21.00 sıralarında yol kesen PKK'lılar, AK Parti İlçe Başkanı Kamil Durmuş'a ait aracı durdurdu. PKK'lılar, aracı kullanan Durmuş'un yeğeni Cihat Akdağ'ı indirdikten sonra aracı ateşe verip, dağlık alana kaçtı.
Cihat Akdağ'ın ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri, kaçan PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi amacıyla geniş çaplı operasyon başlattı.