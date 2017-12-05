05.12.2017 13:28:59

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Nasıl 17/25 Aralık'ta yolsuzluk görüntüsü altında ülkemizdeki anayasal düzeni emniyet, yargı darbesiyle yıkma çabası varsa, Amerika'daki davada da aynı amacı uluslararası alanda gerçekleştirme niyeti vardır. Davanın iddianamesindeki komplo iddiası doğrudur. Ama bu komplo Amerika'ya değil, Türkiye'ye karşı kurulmuş bir komplodur." dedi.Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, ABD'deki davada, davalıların beyanlarından, savcıların sorularına, "delil" diye salonda gösterilen materyellere kadar her şeyin bir mizansenin parçası olduğunu belirtti.

Davanın Amerikan medyasındaki yansımalarına bakıldığında bambaşka bir manzarayla karşılaşıldığını, medyanın davayı "Rusya, Flynn, Trump" başlıklarıyla birlikte değerlendirdiğini ifade eden Erdoğan, davanın Amerikan iç siyasetindeki büyük çekişme ve kavganın malzemesi olarak algılandığını dile getirdi.

Avrupa medyasındaki analizlerin de aynı yönde şekillendiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:

"Bu fotoğraf bize şunu anlatıyor: Ortada FETÖ'nün ve ana muhalefetin güdümündeki birtakım çevrelerin iddia ettiği gibi bir yolsuzluk soruşturması, bir yolsuzluk davası yoktur. Amerika'daki davanın özünde de böyle bir iddia söz konusu değildir, zaten de olamaz. Nasıl 17/25 Aralık'ta yolsuzluk görüntüsü altında ülkemizdeki anayasal düzeni emniyet, yargı darbesiyle yıkma çabası varsa, Amerika'daki davada da aynı amacı uluslararası alanda gerçekleştirme niyeti vardır. Davanın iddianamesindeki komplo iddiası doğrudur. Ama bu komplo Amerika'ya değil, Türkiye'ye karşı kurulmuş bir komplodur. Bu dava 17/25 Aralık ve 15 Temmuz'un devamı olan FETÖ'nün sürecinin tam göbeğinde olduğu uluslarası bir darbe girişimidir. Buradan, Amerika'ya sesleniyorum; hala 15 Temmuz FETÖ darbe girişimini anlayamadınız mı, anlamayacak mısınız? Şu anda Türkiye'nin yargısı başta FETÖ olmak üzere bunların bütün suçlulularını yargılayıp ağırlaştırılmış müebbet hapse, müebbet hapse mahkum ederken, bunların dosyaları da sizlere gelirken, hatta bunların çok ciddi bir kısmı Amerika'ya batıya kaçmışken, siz hala neyi gizlemeye çalışıyorsunuz? Şu anda görmekte olduğunuz bu dava ile bunların da ilişkisi olduğunu görmeniz lazım ve onlar da şu anda bu davaları da ayrıca takip ediyorlar."

Kimsenin Türkiye gibi bir ülkeyi ABD iç siyasetindeki çekişmelerin, ABD'nin bölgedeki politikalarına ilişkin görüş ayrılıklarının malzemesi haline getirmeye hakkı olmadığını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçtiğimiz günlerde ülkemize sığınan, bu sığınmayla beraberde PYD, YPG yöneticisi, Suriye'de Amerika'nın bu terör örgütünü korumak, kollamak, büyütmek için neler yaptığını, hiçbir inkara meydan vermeyecek açıklıkta anlatmıştır. Bunu zaten bizler de görüntülerle, her şeyle tespit etmiş vaziyetteyiz. Bunları biliyoruz. Sırf Türkiye'nin operasyonlarına engel olmak için bu teröristleri ve silah gücünü Amerikalı personelin koruması altına alan bir müttefikin, müttefikliğini biz nasıl kabul edeceğiz. Böyle müttefiklik olur mu?"

DEAŞ bahanesiyle yürütülen bu sinsi oyunun gizlenebilecek tarafı kalmadığına işaret eden Erdoğan, Türkiye'ye kimsenin DEAŞ ile mücadelede ahkam kesmeye kalkmaması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin DEAŞ'la fiilen savaşan tek NATO ülkesi olduğunu bildiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şimdi buradan bir şey açıklıyorum. Rakka operasyonundaki DEAŞ militanlarının sürüleceği yer neresi biliyor musunuz? Mısır Sana Çölü, oraya. Orada onlar istihdam edilecekler. Görevlerini daha sonra yakından takip edeceğiz. Masaya oturunca, lafa gelince 'Hassasiyetlerine saygı duyuyoruz.' deyip de sahada Türkiye'nin güvenlik hassasiyetlerine karşı her türlü ihaneti yapan bir müttefikle kendimize nasıl ortak bir gelecek kurabiliriz. Biz terör örgütünün Suriye'deki uzantılarını bugün olmazsa yarın ama çok yakında mutlaka, tamamen imha edeceğiz. Bugüne kadar dost kabul ettiğimiz güçlerin personeline zarar vermeme hassasiyetiyle çok dikkatli hareket ettik. Bunun devamı ancak bizim hassasiyetlerimize de riayet edilmesiyle mümkündür. Yaptırımları ihlal etme iddiasıyla bizi Amerika'da çarmıha germeye çalışanların burnumuzun dibinde terör devleti kurma girişimini herhalde eli kolu bağlı seyredecek değiliz, bunu da böyle bilsinler."

Teröriste hangi isimin verildiğinin, hangi üniforma giydirildiğinin, hangi paçavraların altında saklandığının bir önemi kalmadığını vurgulayan Erdoğan, vatanın güvenliği, devletin egemenliği, milletin bağımsızlığı söz konusu olduğunda kendileri için diğer her şeyin teferruat olduğunu anlattı.

"Sakın 'PYD, YPG, PKK demeyin, Suriye Demokratik Güçleri SDG deyin" denildiğini aktaran Erdoğan, "Yutarlar. Tezgah bu. Bu tezgahı da iyi bilelim. Ey Amerika, biz Özgür Suriye Ordusu'nu seninle beraber kurduk. Bunun adımını sizden önceki Obama yönetimiyle beraber kurduk, o zaman SDG diye bir şey yoktu. PYD, YPG vardı ama hepsinin anası, babası PKK vardı ve beraber Özgür Suriye Ordusu'nu DEAŞ'a karşı kurduk ama siz şimdi yeni bir manevrayla 'Özgür Suriye Ordusu'nu da bir tarafa koyun'. E ne olacak? 'SDG'yi kurduk'. Bununla yeni bir aldatmaca... Artık bunu bize yutturmak mümkün değil." diye konuştu.

(Sürecek)