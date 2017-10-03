AK Parti Sözcüsü Ünal:

03.10.2017 14:01:23

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti teşkilatlarında süren bir yenilenme ve belediyelerle ilgili yerel yönetimler başkanlığının sürdürdüğü çalışmanın mevcut olduğunu belirterek, "Ama bu çalışma devam ederken, medyada istifası istendiği söylenen belediye başkanlarımızdan herhangi bir şekilde istifa istenmesi söz konusu değildir. Ama bu, şu da demek değildir; Bu yönde yerel yönetimler başkanlığımızın kendi içimizde performans kriterleri çerçevesinde yürüttüğü çalışmaların olmadığı anlamına da gelmiyor. Biz bütün belediyelerimizle ilgili değerlendirmelerimizi yapıyoruz." dedi.

Ünal, parlamentoda gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Genel Başkanlık görevini tekrar almasıyla, hem teşkilatlar hem belediyeler hem de hükümetin 180 günlük plan çalışma yaptığını, yeniden bir değerlendirme ve 2019'a dönük AK Parti'nin yoğun bir hazırlık süreci olduğunu bildirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Mustafa Ataş'ın, "dün akşam dört AK Parti il başkanının yeniden atandığını" söylediğini aktaran Ünal, şöyle devam etti:

"Teşkilatlarımızda süren bir yenilenme ve belediyelerimizle ilgili de yerel yönetimler başkanlığının sürdürdüğü bir çalışma mevcut. Ama bu çalışma devam ederken 'şu belediye başkanından istifa istendi ya da bu belediye başkanının istifası istendi gibi medyada yer alan bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır. Medyada istifası istendiği söylenen belediye başkanlarımızdan herhangi bir şekilde istifa istenmesi söz konusu değildir. Ama bu, şu da demek değildir; Bu yönde partimizin yürüttüğü yerel yönetimler başkanlığımızın kendi içimizde performans kriterleri çerçevesinde yürüttüğü çalışmaların olmadığı anlamına da gelmiyor. Biz bütün belediyelerimizle ilgili değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Hatta biz muhalefete dönük de bir çağrıda bulunmuştuk. Yani muhalefetin de kendi belediyelerine dönük bu çalışmaları yapmasını rica etmiştik.

Cumhurbaşkanımızın yaptığı çağrı da yerel yönetimlere dönük, yerel yönetimlerdeki bütün var olan memnuniyetsizlere dönük bütün siyasi partilerin değerlendirme yapma çağrısıydı. Bu çerçevede, biz AK Parti olarak belediyelerimize dönük bir çalışmayı sürdürüyoruz. Süreç devam ediyor. Basında yer aldığı şekliyle, istifası istendiği söylenen belediye başkanlarımızla ilgili herhangi bir istifa talebi olmamıştır. Eğer böyle bir şey olursa, bu konuda biz basını gerekçeleriyle birlikte bilgilendireceğiz."

- "Yılbaşına kadar çalışmalar belli bir noktaya gelir"

Ünal, "Bu çalışmalarla ilgili bir takvim var mı; yılbaşına kadar mı, yılbaşından hemen sonra mı?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Biz 2019'a hazırlanırken, hem teşkilatlarda hem hükümette hem de belediyelerde bir takvim yürütüyoruz. Şu anda yerel yönetimler başkanlığımız da bu konuda süreç yönetimini devam ettiriyor. Sanırım yılbaşına kadar hem teşkilatlarımıza ilişkin hem de belediyelere ilişkin çalışmalar belli bir noktaya gelir. Aynı şekilde hükümetimizin de 180 günlük plan çalışması vardı o da tamamlanır. Biz AK Parti olarak, 2019'a dönük kamuoyu algısının ve bizim yaptığımız kamuoyu araştırmalarının gereği ve kamuoyunun talepleri, algıda duyduğu rahatsızlık... Bütün bunlar dikkate alınarak, performans kriterleri dikkate alınarak hem yerel yönetimler başkanlığımız hem de teşkilat başkanlığımız bu çalışmaları sürdürüyor. Bu çalışmalarla ilgili de gelişmeler oldukça, biz sizi birinci elden bilgilendireceğiz."

AK Parti Sözcüsü Ünal, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın istifayı kabul etmediği söyleniyor..." sorusu üzerine, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Melih Gökçek'in istifasının istendiğine dair haberlerin hiçbirisi gerçeği yansıtmamaktadır." dedi.