AK Parti Sözcüsü Ünal'dan 'Gökçek' değerlendirmesi

03.10.2017 13:49:54

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AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Biz AK parti olarak belediyelerimize yönelik çalışma yürütüyoruz. Basında yer aldığı şekliyle istifası istendiği söylenen belediye başkanları ile ilgili herhangi bir istifa talebi olmamıştır" dedi.Ünal, TBMM'de AK Parti Grubu'ndan sonra gazetecilere açıklama yaptı. Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'ye dönüşüyle birlikte AK Parti'nin değişim sürecine girildiğini belirterek, "Teşkilatlarımızda süren yenilenme ve bbelediyelerimizle ilgili, yerel yönetimler başkanlığının bir çalışması mevcuttur. Bu çalışma devam ederken, şu belediye başkanından istifa istendi, bu belediye başkanından istifa istendi gibi bir durum medyadaki bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır. Medyada istifası istendiği söylenen belediye başkanlarımızdan herhangi bir şekilde bir istifa istenmesi söz konusu değildir. Bu yönde partimizin yürüttüğü Yerel Yönetimler Başkanımızın kendi içimizde performans kriterleri çerçevesinde yürüttüğü çalışmaların olmadığı anlamına gelmiyor. Biz bütün belediyelerimizle ilgili değerlendirmelerimizi yapıyoruz, hatta biz muhalefete dönük bir çağrıda bulunmuştuk. Muhalefetinde kendi belediyelerine dönük çalışma yapmasını rica etmiştik. Cumhurbaşkanımızın yaptığı çağrıda yerel yönetimlere dönük, yerel yönetimlerdeki bütün var olan memnuniyetsizliklere yönelik bütün siyasi partilerin değerlendirme yapma çağrısıydı. Biz AK Parti olarak belediyelerimize yönelik çalışma yürütüyoruz. Basında yer aldığı şekliyle istifası istendiği söylenen Belediye Başkanları ile ilgili herhangi bir istifa talebi olmamıştır" dedi.Ünal, yerel yönetimlerin çalışmalarının ne zaman biteceğine ilişkin soruya, "Biz 2019'a hazırlanırken hem teşkilatlarda hem hükümette, belediyelerde takvim yürütüyoruz. Yerel Yönetimler Başkanlığımız bir süreç yönetimini devam ettiriyor. Sanırım yılbaşına kadar hem teşkilatlarımıza ilişkin hem de Belediyelere ilişkin belli bir noktaya gelir. Hükümetimizin de 180 günlük bir plan çalışması vardır. Biz AK Parti olarak 2019'a dönük kamuoyu algısını ve bizim yaptığımız kamuoyu araştırmalarını gereği ve kamuoyu talepleri, algıda duyduğu rahatsızlık bütün bunlar dikkate alınarak performans kriterleri dikkate alınarak, hem yerel yönetimlerde hem de Teşkilat Başkanlarımız çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.Ünal, Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek'in istifasının istendiğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.(Ahmet Umur Öztürk / İHA)