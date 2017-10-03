03.10.2017 17:35:48

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AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, Yeşilyurt Belediyesinin yeni hizmet binalarını ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, "Yeşilyurt Belediyesi AK Belediyeciliğin yüz akı olmaya devam etmektedir" dedi.AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı beraberinde AK Parti İl Başkan Yardımcıları, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları ve AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammet Emin Yalçınkaya ile birlikte Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ı MAŞTİ karşısındaki yeni hizmet binasında ziyaret ederek, 'hayırlı olsun' dileklerini sundu. Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları ve Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreterinin de hazır bulunduğu ziyarette misafirlerini makamında ağırlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, yeni hizmet binaları hakkında detaylı bilgiler aktardı. Yeşilyurt Belediyesinin yeni hizmet binalarının Malatya ve Yeşilyurt ilçesine yakışan seviyede hizmete girmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, "Yeni hizmet binalarımız Malatya ve Yeşilyurt ilçemize öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Malatya Büyükşehir statüsüne girdikten sonra kurulan Yeşilyurt Belediyesi üç yıllık dönem içerisinde hayata geçirdiği projeler, yatırımlar ve hizmetlerle AK Parti Belediyeciliğinin ne olduğunu Malatya'da bir kez daha kanıtlamıştır. 82 Mahallesi, 300 binin üzerinde nüfusu, geniş hizmet alanıyla birçok kentten daha kalabalık olan Yeşilyurt ilçemiz kalıcı ve nitelikli hizmetlerle bütün alanlarda gelişmeye devam ediyor. Halkımıza hizmetler ulaştırırken yeni hizmet binaları da önemli bir yer kaplamaktadır. Yeşilyurt Belediyesi daha önceden kapanan belde belediye binalarında vatandaşlarımıza hizmet sunuyordu ancak ulaşım noktasında bazı sıkıntılar yaşanıyordu. Yeni hizmet binalarının merkezi bir yerde olması ulaşım açısından yaşanan sorunları tamamen ortadan kaldırmış oluyor. Böylesine güzel ve nezih bir hizmet binalarını halkımızın hizmetine sunan Yeşilyurt Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat ile mesai arkadaşlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Yeşilyurt Belediyesi alt ve üst yapı hizmetleri başta olmak üzere sosyal, kültürel, eğitim ve sanatsal hizmetleriyle göz doldurmaya devam ediyor. Belediyelerimizin bu denli gayretli çalışmaları bizleri de güçlü kılmaktadır. Başkanımız ve ekibinin takdire şayan çalışmalarını artırarak devam ettireceklerine yürekten inanıyorum" şeklinde konuştu. Yeşilyurt Belediyesinin bütün hizmet binalarının kapılarının vatandaşlara sonuna kadar açık olduğunu söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise "AK Parti Malatya Teşkilatımız Bakanıyla, Milletvekilleriyle, Belediyeleriyle, İl Yönetimiyle, mahalle temsilcileriyle bir bütün halinde millete hizmet yolunda kararlı bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Bu birliktelik tablosu bizleri de güçlendirmekte ve kuvvetlendirmektedir. Saflarımızı her daim sık tuttuk bundan sonra da aynı şekilde sık tutmaya devam edeceğiz. AK Parti milletin hizmetinde olmayı tek şiar olarak kabul eden bir erdemler hareketidir. Yeşilyurt Belediyesi olarak da 7/24 kıymetli hemşehrilerimizin hizmetinde olmaya devam ediyoruz. Yeni hizmet binalarımızın faaliyete geçmesinden sonra halkımızdan çok güzel tepkiler almaya başladık. Buraya ulaşımın rahat olması hemşehrilerimizin tüm işlemlerinin daha hızlı yapmalarına olanak sağladı. Başkan Yardımcılarımız ve Birim Müdürlüklerimizin de aynı çatı altında toplanması da iş yükümüzü hafifletti ve çalışmalarımızın daha hızlı olmasına, kararların daha seri bir şekilde alınmasını sağladı. Yeşilyurt Belediyesinin tüm hizmet binalarının kapıları vatandaşlarımıza sonuna kadar açıktır. Bizler halkımıza hizmet etmek, geleceğe kalıcı eserler bırakmak adına gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.