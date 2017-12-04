AK Parti'li Başkan, görevinden ve partisinden ağlayarak istifa etti!

04.12.2017 15:31:17

Devrek ilçe belediyesinde 29 yıl zabıta memurluğu ve müdürlüğü yaptıktan sonra istifa ederek 30 Mart 2014 seçimlerinde Gökçebey'de Ak Parti'den belediye başkanı seçilen Vedat Öztürk, istifa kararını belediye önünde yaptığı basın açıklamasıyla duyurdu. Vedat Öztürk, Gökçebey halkının büyük desteği ile göreve geldiğini söyleyerek şöyle dedi:

"Buraya çıkmadan arkadaşlarla vedalaştık. 'Veda' derken ben yurt dışına çıkacak değilim. Buradayım yine. Caddelerde gezeceğiz dolaşacağız ama bir ayrılık oluşacak. Bu ayrılık 6 sene mi sürer, 7 sene mi sürer, 1.5 yıl mı sürer ona siz karar vereceksiniz. Beni buraya siz getirdiniz. Bu şekilde gitmemem gerekiyordu. Şartlar bunu getirdi. Benim hesap veremeyeceğim hiçbir şeyim yok. Ben namus ve gurur için bu hayatta yaşıyorum. 'Başkan çok üzülüyor, ağlıyor' diye zannetmeyin. Bir Vedat gider, bir Vedat gelir."

'İSTİFA ETTİRİLDİM'

Vedat Öztürk, şer odaklarıyla 2 yıldır uğraştığını söyleyerek, bunu 1.5-2 yıl önce beklediğini anlatırken, "Niye şimdi düğmeye basıldı? Gündüz projelerle gece de bu şer odaklarıyla uğraşıyorum. En sonunda düğmeye basıldı. Bugün Vedat Başkan istifa ediyor, ettiriliyor yani arkadaşlar" dedi.