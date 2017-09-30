30.09.2017 16:38:49

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, AK Parti Bursa Milletvekili Mehmet Müezzinoğlu, "15 Temmuz hain FETÖ darbesini şekillendiren güç yalnız bunak bir hoca olamaz." dedi.

Müezzinoğlu, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nın konferans salonunda düzenlenen AK Parti Edirne Merkez İlçe 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kongrenin hayırlı olmasını diledi.

"Utanmadan, sıkılmadan" adalet yürüyüşü düzenleyen CHP'nin başörtülü gençlere zulüm yapılırken ses çıkarmadığını savunan Müezzinoğlu, şöyle konuştu:

"Yüzde 47 alan bir siyasi partiye kapatma davası açıldığında, alkış tutuyordunuz, 'ah bir AK Parti kapatılsa da meydan bize kalsa' diyen sizler değil miydiniz? O zaman milletin, milli vicdanın, sandığın ve demokrasinin adaleti hiç aklınıza gelmedi. E-muhtıranın ertesi sabahı, noktasına virgülüne dokunmadan, 'aynen kabul ediyorum diyen' CHP zihniyeti, milli iradenin hak ve adaletinde neredeydi? Milletin adaletini üç, dört tane omuzu pırpırlıya teslim edilecek bir anlayışa alkış tuttunuz."

FETÖ'nün darbe girişimine değinen Müezzinoğlu, "15 Temmuz hain FETÖ darbesini şekillendiren güç yalnız bunak bir hoca olamaz." dedi.

Müezzinoğlu, "bunak hocayı maşa olarak" kullananlara ve onların maşalarına milletin cesaret ve ferasetinin önemli bir ders verdiğinin altını çizdi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) gayrimeşru referandumunun tuzak ve yeni bir adım olduğunu dile getiren Müezzinoğlu, şunları kaydetti:

"Bu referandumu Irak'ın toprak bütünlüğü, İran'ın duyarlılığı, Türkiye'nin de geleceği adına hep birlikte anlamsız, değersiz bir noktaya taşıyacağız. Asla bu referandumun anlamı ve değeri kalmayacak. Irak'ın kuzey bölgesinin de dünkü halini koruyabilmesi de inşallah mümkün olmayacak. Arayacak o dünkü günleri. Yani geçen haftadaki notkayı bir, iki ay sonra, bir yıl sonra arayacak. Yaptığı yanlışın bedelini de ödeyecek. Birileri buraya uzaklardan gelerek farklı hesaplar yaparak, coğrafyamıza cetvel koymak isteyenler 80 milyon Türk milletini karşılarında bulacaklar. Bu milletin başkanı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı da yine bu işin lideliğinde görecekler."



AK Parti Edirne Milletvekili Rafet Sezen de Müezzinoğlu'nun Edirne'ye büyük katkılar sağladığını belirtti. Kente yapılan hizmetlerin yüzde 99'unda Müezzinoğlu'nun emeği olduğunu aktaran Sezen, Müezzinoğlu'nun Edirne'den kopmadığını ve Edirnelilerle birlikte olduğunu kaydetti.



AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe ise Müezzinoğlu'nun Edirne'nin ve kendilerinin ağabeyi olduğunu ve her zaman Edirnelilerin yanında olduğunu vurguladı.



AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanlığı'na, tek listeyle katılan Çağrı Muştu seçildi. Akmeşe, eski merkez ilçe başkanı Kerem Arda'ya plaket verdi.

Kongreye, ETSO Başkanı Recep Zıpkınkurt, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve partililer katıldı.