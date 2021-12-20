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TIMETURK / AJANS / Şili'nin yeni Devlet Başkanı Gabriel Boric oldu

Şili'nin yeni Devlet Başkanı Gabriel Boric oldu

Şili'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde, çoğu açılan sandık sonuçlarına göre sol görüşlü aday Gabriel Boric ülkenin yeni devlet başkanı oldu.

1 Saat Önce
2021-12-20 02:43:31
Şili'nin yeni Devlet Başkanı Gabriel Boric oldu

Şili Seçim Servisi (Servel) verilerine göre, şu ana kadar yüzde 92'si açılan sandık sonuçlarına göre "İtibarı Destekliyorum" ittifakının adayı sol görüşlü Gabriel Boric yüzde 55, Cumhuriyetçi Partinin sağ görüşlü adayı Jose Antonio Kast yüzde 44 oy aldı.

Kast, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Az önce Boric ile konuştum ve onu büyük zaferinden dolayı tebrik ettim. Bugünden itibaren kendisi Şili'nin seçilmiş devlet başkanıdır, tüm saygıyı ve yapıcı iş birliğini hak ediyor. Şili her zaman ilk sırada gelir." ifadelerini kullandı.

Böylece 35 yaşındaki Gabriel Boric, Şili'nin en genç devlet başkanı unvanına sahip oldu.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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