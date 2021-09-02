İstanbul su kesintisi | 5 Eylül sular ne zaman gelecek? (Kağıthane, Beyoğlu, Şişli, Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Sultangazi, Esenler)

İstanbul Su ve Kanalizyon İdaresi İSKİ'den İstanbullulara su kesintisi uyarısı geldi. İSKİ'den yapılan açıklamada Kağıthane, Beyoğlu, Şişli, Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Sultangazi ve Esenler ilçesinde 5 Eylül 2021 Pazar günü 01.00 ile 09.00 saatleri arasında su kesintisi olacağı duyuruldu. Su kesintisi yaklaşık 8 saat sürecek. Bölgeler sular saat 09.00'da verilmeye başlanacak.

İstanbul Su ve Kanalizyon İdaresi İSKİ'den İstanbullulara su kesintisi uyarısı geldi. İSKİ'den yapılan açıklamada Kağıthane, Beyoğlu, Şişli, Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Sultangazi ve Esenler ilçesinde 5 Eylül 2021 Pazar günü 01.00 ile 09.00 saatleri arasında su kesintisi olacağı duyuruldu. Su kesintisi yaklaşık 8 saat sürecek. Bölgeler sular saat 09.00'da verilmeye başlanacak.

İstanbul'un 7 ilçesini etkileyecek su kesintisine gidilecek. İSKİ'den yapılan açıklamada su kesintisinin yaklaşık olarak 8 saat süreceği duyruldu. Peki 5 Eylül'de İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

5 Eylül sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den yapılan açıklamada,"TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim A.Ş.)'ın Alibeyköy Trafo Merkezi'nde gerçekleştireceği çalışma sebebiyle, Kağıthane İçmesuyu Arıtma Tesisi, Kağıthane Eski ve Kağıthane Yeni Terfi Merkezlerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır. Bu sebeple 5 Eylül 2021 Pazar günü 01.00 ile 09.00 saatleri arasında 8 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir." denildi.

Hangi ilçelerde ve mahallelerde su kesilecek?

Kağıthane: Gürsel, Hürriyet, Mehmet Akif Ersoy, Talatpaşa, Çağlayan, Nurtepe, Hamidiye, Gültepe, Harmantepe, Telsizler, Ortabayır, Merkez, Yahya Kemal Mahalleleri

Beyoğlu: Kaptanpaşa, Piyalepaşa, Piripaşa, Fetihtepe, Keçecipiri, Kulaksız, İstiklal, Yenişehir, Hacıahmet, Bostan, Kocatepe, Bülbül, Çukur, Kalyoncukulluğu, Sururi Mehmet Efendi, Yahya Kahya, Kamer Hatun, Hüseyinağa, Kuloğlu, Şehit Muhtar, Katip Mustafa Çelebi, Evliya Çelebi, Asmalı Mescit, Şahkulu, Gümüşsuyu, Tomtom, Cihangir, Ömer Avni, Kılıç Ali Paşa, Firüz Ağa, Pürtelaş Hasan Efendi ve Örnektepe Mahalleleri

Şişli: 19 Mayıs, Bozkurt, Cumhuriyet, Duatepe, Ergenekon, Eskişehir, Feriköy, Halaskargazi, Halide Edip, Halil Rıfat Paşa, Harbiye, Kaptanpaşa, Mahmut Şevket Paşa, Merkez, Meşrutiyet, Paşa, Teşvikiye, Yayla, İnönü, İzzetpaşa, Kuştepe, Esentepe, Mecidiyeköy, Gülbahar Mahalleleri

Gaziosmanpaşa: Barbaros Hayrettin Paşa, Karadeniz, Karayolları, Kazım Karabekir, Mevlana, Yenimahalle Mahalleleri

Eyüpsultan: Akşemseddin, Alibeyköy, Çırçır, Karadolap, Yeşilpınar, Güzeltepe, Emniyettepe, Akpınar, Odayeri, Işıklar, Çiftalan, Ağaçlı, İhsaniye, Mimarsinan (Kemerburgaz), Göktürk, Mithatpaşa, Esentepe Mahalleleri, Kocatepe, Cevatpaşa, Yıldırım Mahalleleri

Sultangazi: 50. Yıl, 75. Yıl, Cumhuriyet, Esentepe, Gazi, Sultançiftliği, Uğur Mumcu, Yunus Emre, Zübeyde Hanım Mahalleleri

Esenler: Askeri Bölge, Havaalanı, Oruçreis, Turgutreis, Tuna, Birlik, Kazım Karabekir, Menderes, Fevzi Çakmak, Yavuz Selim Mahalleleri

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.